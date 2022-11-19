Gaziantep'te tribünler ismini haykırdı, Arda Güler tarihi bir akşam yaşadı

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21 yıl aradan sonra Gaziantep’te oynanan ve Türkiye'nin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan maçta Cüneyt Çakır da jübilesini yaparken taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep’in yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen binlerce taraftar Kalyon Stadyumunu doldurarak, milli takıma destek verdi. Renkli görüntülerin oluştuğu tribünleri dolduranlar, maç öncesi yıldız oyunculara tezahüratlarda bulundu.

A Milli Takım'ın Çekya'yı konuk ettiği karşılaşmada Stean Kuntz; Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik ve Enes Ünal 11'ini tercih ederken 3 oyuncu ilk kez milli formayı giyme sevinci yaşadı.

3 İSİM İLK KEZ FORMA GİYDİ

A Milli Takım'a ilk kez çağrılan 17 yaşındaki Arda Güler ve Tayyip Talha sonradan oyuna dahil olurken Samet Akaydın ise 11'de görev yaptı.

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TRİBÜNLER "ARDA" SESLERİYLE İNLEDİ

Karşılamaya yedek başlayan Arda Güler'a taraftarlar yoğun ilgi gösterirken ikinci yarıda "Arda, Arda" şeklinde tribünler tempo tuttu.

Tribünlerin Arda Güler'in ismini haykırmasının ardından Alman teknik adam genç oyuncuyu ısınmaya gönderdi ve daha sonrasında ise Cenk Tosun'un yerine oyuna dahil etti.

BÜYÜK HEYECAN YAŞATTI

Oyuna girdikten sonra çok hareketli gözüken ve rakip ceza sahasında gol arayan Arda Güler, taraftarlara büyük heyecan yaşattı.

Arda Güler, A Milli Takım tarihinin en genç forma giyen 4. futbolcusu oldu.

1- Nuri Şahin: 17 yaş, 1 ay, 3 gün

2- Batuhan Karadeniz: 17 yıl, 5 ay, 17 gün

3- Caner Erkin: 17 yaş, 7 ay, 22 gün

4- Arda Güler: 17 yaş, 8 ay, 25 gün

MİLLİ TAKIM 21 YIL SONRA GAZİANTEP’TE

A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep’te maça çıktı. Son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadında oynanan özel karşılaşmada Arnavutluk, Türkiye’yi 2-0 mağlup etmişti.

MİLLİ TAKIMDAN ANLAMLI PANKART



A Milli Takım oyuncuları, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkarken ellerinde ’Kadına el kalkamaz’ pankartı taşıdı. Kadına şiddete yönelik farkındalık amacıyla milli futbolcuların taşıdığı pankart, tribünlerden alkış topladı.