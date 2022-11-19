İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

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Bir Dünya Kupası daha geldi çattı. İster fanatik bir futbol seyircisi olun isterseniz de gönülsüz bir takipçi, hiç fark etmez. Dört yılda bir tekrarlanan bu şölene kayıtsız kalmak mümkün değil. Büyük stadyumlar, on binlerce kişinin coşkuyla eğlendiği rengarenk tribünler ve elbette dünyanın dikkatle izlediği futbolun dev yıldızları, ekran karşısına geçmek için yeter de artar bile.

Bütün bunların ötesinde, kendini göstermek için sahaya çıkan hırslı ve yetenekli gençlerin her turnuvaya farklı bir renk kattığı da açık. Öyle ki, bir anda tüm dünyanın gözü günün yıldızlarına çevrilebiliyor.

Önümüzdeki yılların büyük yıldızları olabilecek, adı henüz pek duyulmamış genç oyuncuları daha yakından tanımak istemez misiniz? İşte karşınızda 2022 Dünya Kupası'nın genç yeteneklerinden oluşturduğumuz ilk 11'imiz…

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MOISES RAMIREZ – EKVADOR (KALECİ)

Moises Ramirez, büyük zorlukların içinden sıyrılan bir yıldız. 22 yaşındaki genç file bekçisi, Ekvador Serie A ekiplerinden Independiente del Valle'de oynuyor.

2021'de Ekvador Serie A'yı, 2019 ve 2022'de Copa Sudamericana'yı kazanan takımın kalesini koruyan Ramirez, Güney Amerika'nın en iyi kalecilerinden biri olarak gösteriliyor.

Kendine güvenen, üstün refleksleri olan, hızlı karar alarak kale çizgisinden çıkabilen ve top ayağının altındayken oldukça rahat olan Ramirez için bu turnuva büyük bir anlam taşıyor.

Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası’nda futbol dünyasının dikkatini çeken o köklü takımın yerine yeni nesil süper yıldızlardan oluşan bir takım kurma yoluna gitti. Josko Gvardiol de bu yeni neslin temsilcilerinden biri.

Gvardiol, genç yaşına rağmen günümüz futbolundaki “dört dörtlük” defans oyuncularından. İleri seviyedeki pas yeteneği ve top sürme becerilerinin yanı sıra, yorulmak bilmiyor.

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Özellikle, birebir kaldığında rakibine göz açtırmayan Gvardiol’un bu özelliği, onu dünyanın en iyi genç stoperlerinden biri yapıyor. Öyle ki, Gvardiol bu yıl Bundesliga'daki en iyi defans oyuncuları arasında ilk sırada yer aldı.

NUNO MENDES – PORTEKİZ (DEFANS)

Manchester United’ın peşinden koştuğu Paris Saint-Germain'in kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç sol bek, PSG'deki ilk sezonunda 37 maçta forma giydi ve kulübün şampiyonluğu kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

Dünyanın en iyi beklerinden biri olma yolunda ilerleyen Mendes’i bu kadar değerli yapan, hücum oyunlarındaki üstün becerisi.

20 yaşındaki sol bek, ani hücumlarda kendi başına gol pozisyonları yaratma konusunda oldukça yetenekli. Ayrıca, dar ve açık alanlarda yaptığı mükemmel ortaların yanı sıra, hızı ve gücüyle kontra ataklarda önemli bir fark yaratıyor.

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21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Ivan Ilic, küçük yaşlardan itibaren farklı yaş gruplarında Sırbistan milli formasını giymiş bir isim. Kızıl Yıldız Belgrad Gençlik Akademisi'nde yetişen, genç yaşına rağmen Manchester City ve Hellas Verona'da büyük tecrübeler kazanan Ilic, hırsı ve rekabetçi kimliğiyle ön plana çıkıyor.

Üstelik çok yönlü bir oyuncu. Hücum kanatlarını çok iyi kullanabilen Ilic'e, Tadic ve Milinkovic-Savic gibi oyuncularla birlikte defansta da büyük işler düşüyor.

Son maçlarda özellikle hücum yönüyle değil, defansif becerileriyle göz dolduran Ilic, savunmayı hücuma çevirmek konusunda da oldukça yetenekli. Ani kontra ataklar geliştirebilen 21 yaşındaki oyuncu, Sırbistan için önemli bir silah olarak görülüyor.

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MANUEL UGARTE – URUGUAY (ORTA SAHA)

Eylül ayında Fenerbahçe’nin radarına giren 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ugarte, Uruguay takımı için önemli bir silah. Uruguay ligi ekiplerinden Fenix’in alt yapısından gelen ve ilk profesyonel maçına 15 yaşında çıkan Ugarte, geçtiğimiz yıl Portekiz kulübü Famalicao'ya transfer oldu. Yine aynı yıl Sporting CP ile anlaşmaya varan genç oyuncu lig şampiyonluğu kazanmanın yanı sıra Avrupa’nın önemli kulüplerine karşı oynama fırsatı buldu.

Yorumcuların, "tazıya" benzettiği genç oyuncu mücadeleci kimliğiyle biliniyor. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde hiç kimse maç başına Ugarte'den daha fazla top çalamadı.

Oyunu okuma becerisi, pas trafikleri ve savunmayı geçme konusunda fazlasıyla yetenekli olan Ugarte, PSG ve Liverpool'un da radarında. Genç oyuncunun turnuvada üst düzey bir performans sergilemesi bekleniyor.

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Fildişi doğumlu olan 20 yaşındaki Kone, Kuzey Amerika liginde isminden çokça söz ettiren bir oyuncu. Kanada ekiplerinden CF Montreal'de oynayan Kone kritik anlarda üstlendiği görevlerle biliniyor.

Futbol zekâsı üst seviyede olan Kone, genç yaşına rağmen oyunu ustalıkla yönlendiren az sayıdaki oyuncudan biri. Günümüz orta saha oyuncularının tüm meziyetlerine sahip olan genç yetenek, üzerine düşen herhangi bir rolü başarıyla yerine getirebiliyor. Öyle ki, gerektiğinde kanatta dahi oynayabiliyor.

Yorumcular, Kone’nin tüm meziyetlerine rağmen Kanadalı orta saha oyuncuları Samuel Piette ve Stephen Eustaquio’nun yedeği olacağını düşünüyor. Turnuvanın başlangıcında ilk 11’de yer alamayacağını düşünen yorumcular, Kone’nin kenardan gelerek vereceği katkıların da Kanada için oldukça önemli olduğunu ekliyor.

SEBASTIAN SZYMANSKI – POLONYA (ORTA SAHA)

Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord’un genç yeteneği Szymanski, turnuvada büyük bir çıkış yakalayabilir. Hollanda liginde büyük izler bırakan ve en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen 23 yaşındaki Szymanski, sol ayağını ustalıkla kullanan bir isim.

Oyunu iyi okuyan ve derinlemesine pas hatlarıyla rakipler için ciddi bir tehdit olan Szymanski, uzaktan kullandığı etkili şutlarla da tanınıyor. Çok yönlü bir futbol anlayışı olan Szymanski, Polonya için oldukça kritik bir oyuncu.

Senegal futbolunun genç yıldızı Pape Matar Sarr, 2020-21 sezonunun yankı uyandıran isimlerinden biri oldu. 15 yaşında Afrika CAF Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkan ve 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda izleyenleri büyülemeyi başaran Sarr, 2020 yılında Fransa birinci lig ekiplerinden FC Metz’e kiralık olarak gitti.

FC Metz’in küme düşmesine rağmen oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Sarr, yaz ayında İngiliz kulübü Tottenham Hotspur’a geri döndü. Pas kanallarını çok iyi kullanan 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, merkez orta saha oyuncuları arasında özellikle bu yönüyle ön plâna çıktı.

Oyunu okuma yeteneği ve pas kanallarını ustalıkla kullanması, Sarr’ı rakipleri için bir hayli tehlikeli kılıyor. Genç yaşına rağmen, Senegal’in Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunda (AFCON) pay sahibi olan Sarr, aynı başarıyı Dünya Kupası’nda da yakalamak istiyor.

TAKEFUSA KUBO – JAPONYA (ORTA SAHA)

Japonya futbolu için olduğu kadar dünya futbolu için de oldukça özel bir isim olan Takefusa Kubo, “Japon Messi” lakabıyla anılıyor. Genç bir futbol dâhisi olarak görülen ve Barselona'nın ünlü 'La Masia' akademisinden çıkan Kubo, Japonya’nın en etkili silahı.

2019'da Real Madrid'e transfer olan fakat takıma girmeyi başaramayan 21 yaşındaki oyuncu, bu yıl Real Sociedad'da büyük bir sıçrama yaptı. Messi’nin gençlik dönemini andıran Kubo, sol ayağını ustalıkla kullanmasıyla, yüksek hızlı “dripling”leriyle ve oyun zekasıyla dikkat çekiyor. Oyunu istediği gibi yönlendiren genç oyuncu, topu ayağına aldığında rakip takım için büyük tehlike yaratıyor.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda önemli maçlar çıkaran ama yarı finalde İspanya’ya elenen Japonya takımının lideri olan Kubo, takımını sırtlayarak yeniden önemli başarılara imza atabilir.

ABD Futbol Ligi (MLS) Jesus Ferreira’nın adını sıkça duysa da, Kuzey Amerika dışındaki çoğu kişinin muhtemelen 21 yaşındaki genç futbolcunun kim olduğu hakkında bir fikri yoktur.

Ferreira, ABD liginin Hany Mukhtar, Sebastian Druissi ve Daniel Gazdag'ın ardından en değerli dördüncü oyuncusu olarak gösteriliyor.

Ligde 18 gol atan Ferreira, hızlı geri koşular yapabilen, yeri geldiğinde iyi bir defans oyuncusu gibi hareket edebilen, oyunu okuyan ve pas kanallarını geliştiren yetenekli bir futbolcu. 21 yaşındaki Ferreira, formunu yakalayabilirse ABD takımı için büyük fark yaratabilir.

ANDREAS SKOV OLSEN – DANİMARKA (FORVET)

Danimarka takımının 22 yaşındaki genç yıldızı Andreas Skov Olsen, oldukça büyük potansiyele sahip bir isim. Ünlü FC Nordsjaelland akademisinden yetişen Olsen, 19 yaşında İtalya ligi Serie A’da bir türlü dikiş tutturamayan Bologna FC’ye transfer oldu.

Büyük bir kulübe erken yaşta giderek gelişme şansını elde etmiş olsa da Olsen, işlerin hiçbir zaman düzgün gitmediği Bologna'da istediğini bulamadı. Bu yılın yaz ayında Club Brugge’e transfer olan Olsen, adeta yeniden doğdu.

Sol ayağını ustaca kullanabilen genç oyuncu, sağ kanada geçerek oyun stilini değiştirdi. Ani koşullarıyla defansın arkasına hızla inen genç oyuncu, sert şutlarıyla rakipleri için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Olsen, Euro 2020'nin çıkış yapan yıldızı Mikkel Damsgaard ile iyi bir iş birliği tutturursa, Danimarka takımı önemli başarılara imza atabilir. Bu ikiliyi iş başında izlemeyi kaçırmak istemeyeceksiniz.

ABD, futbol alanında fazla söz sahibi olmasa da son yıllardaki hızlı yükselişi hiç de azımsanmayacak ölçüde. Öyle ki, şu anki oyuncu havuzu ABD Milli Takımı'nı önümüzdeki yıllarda yeni başarılara taşıyabilir. ABD, Christian Pulisic, Weston McKennie ve Giovanni Reyna gibi yıldız oyunculara sahip olsa da yorumcular 2003 doğumlu Ricardo Pepi ismi üzerinde önemle duruyor.

Gelecek vaat eden genç futbolcu, ABD formasıyla çıktığı ilk iki maçta 2 gol atıp 3 asist yaparak önemli bir başlangıç ​​yaptı. Ocak ayında Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olan Pepi, ABD futbol Ligi (MLS) tarihindeki en pahalı ikinci oyuncu oldu.

Augsburg'da istediği performansı yakalayamayan genç futbolcu, Hollanda birinci lig ekiplerinden FC Groningen’e kiralandı. Hollanda’da iyi bir sezon geçiren Pepi, ilk beş maçında 4 gol ve 1 asistle göz doldurdu. Bitiriciliği ve fiziksel yapısı nedeniyle, Norveçli futbolcu Erling Haaland'a benzetilen 19 yaşındaki genç oyuncunun omuzlarında büyük bir sorumluluk var.