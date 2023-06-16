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Şap hastalığı insana bulaşır mı? Şap hastalığı belirtileri nasıl anlaşılır?

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#Şap#Şap Hastalığı#Şap Hastalığı İnsana Bulaşır Mı
Şap hastalığı insana bulaşır mı Şap hastalığı belirtileri nasıl anlaşılır
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 10:04

Şap hastalığı, belirtileri ve diğer bulguları ile merak ediliyor. En çok araştırılan konuların başında ise Şap hastalığının insana bulaşıp bulaşmadığı yer alıyor. Hayvanlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma şap hastalığının ilk bulgular arasında bulunuyor. Sonrasında ise 24 saat içerisinde salya akışı başlıyor. Peki Şap hastalığı bulaşıcı mı, insana bulaşır mı? İşte, bilgiler

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Hayvanlarda görülen Şap hastalığı virüsünün belirtileri ve tedavisi, görülen vakalar dolayısıyla merak konusu oluyor. Peki, Şap hastalığı nedir? SAT-2 serotipi şap hastalığı insandan insana bulaşır mı? İşte, detaylar…

ŞAP HASTALIĞI (SAT- 2 SEROTİPİ) NEDİR?

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) yüzde 100'e kadar ulaşabilmektedir.

Hastalığın etkeni Picornaviridae familyasının Aphtovirus alt grubunda yer alan şap virusudur. Virusun O , A, C , SAT-1, SAT-2, SAT-3 ve ASİA 1 olmak üzere antijenik olarak farklı yedi ayrı serotipi bulunmaktadır. (O) serotipinin II, A serotipinin 32, C serotipinin 5, SAT I serotipinin I, SAT 2 serotipinin 3, SAT 3 serotipinin 4 , ASIA I serotipinin ise I alt tipi vardır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık görülmemesi hastalıkla mücadeleyi güçleştirmektedir.

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Virus fiziksel etkenlere karşı değişik duyarlılık göstermektedir. Isıya dayanıksız olup 37oC'de 12 saatte, 60-65oC de 1/2 saatte, 85oC de ise birkaç dakika da yıkımlanarak etkisiz hale gelmektedir. Ancak düşük ısı derecelerine ve ani donma ve çözülmelere karşı oldukça dayanıklıdır.

Şap hastalığı BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere (veziküllere) interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir.

Dildeki yaraların (lezyonların) genellikle birkaç günde iyileşmesine karşın ayaklardaki ve nazal bölgedeki lezyonlar çoğunlukla ikinci (sekunder) bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalırlar. Sekunder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu pneumoni ve mastitis görülebilir, tırnak düşebilir.

Şap VİRÜSÜ İNSANA BULAŞIR MI?

Hastalığın en belirgin yayılma yolu havada bulunan virüsün solunum sistemi ile alınmasıyla olmaktadır. Enfekte veya kuluçka dönemindeki hayvanlar solunum, deri, sekret ve ekstretleri, süt ve sperma ile virüsü saçmaktadır.

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Hastalık bulaşık (kontamine) hayvan ürünleri, bulaşık (kontamine) araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları ile de bulaşabilmektedir. İnsanlar da ise enfekte hayvanlar ile temas veya enfekte et ve süt ürünleri ile enfeksiyonu nadiren aldıkları bildirilmektedir.

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