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Hıdırellez ne zaman hangi tarihte kutlanır, ne zamana kadar sürer? Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınladı! Hıdırellez Bayramı ritüelleri ne, neler yapılır?

Güncelleme Tarihi:

#Hıdırellez#Ne Zaman#Hangi Gün
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 01:57

Hıdırellez ne zaman kutlanır, ne zamana kadar sürer? Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte özellikle dilek dileyecekler ve kutlamalara katılacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Öte yandan Hıdırellez gelenekleri de sorgulananlar arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hıdırellez gelenekleri yayınlandı. Peki, Hıdırellez gelenekleri nelerdir? Hıdırellez ne zaman kutlanır, ne zamana kadar sürer? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

1/5Hıdırellez ne zaman hangi tarihte kutlanır, ne zamana kadar sürer Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınladı Hıdırellez Bayramı ritüelleri ne, neler yapılır

Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır? Mayıs ayının gelmesiyle birlikte özellikle dilek dileyecekler ve Hıdırellez etkinlikleri için hazırlık yapacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Hıdırellez ne zaman, neden kutlanır, ne yapılır? Merak içerisinde detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

2/5HIDIRELLEZ NEDİR

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

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3/5HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR

HIDIRELLEZ NE ZAMAN KUTLANIR?

Hıdrellez bahar bayramı niteliğinde kutlanan mevsimlik bayramlardandır. Hıdrellez Hızır ile İlyas adlarının birleştirilmesinden meydana gelip, yazın başlangıcı sayılan 6 Mayıs (Rumi 23 Nisan) gününe verilen addır.

Her yıl 5-6 Mayıs’ta kutlanan Hıdırellez, 2017 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınmıştı. Baharın gelişi, doğanın canlanması ile hayatlarına bereket dolmasını uman insanlar, 5 Mayıs akşamından 6 Mayıs sabahına kadar süren Hıdırellez’i çeşitli etkinliklerle geçirirler.

 

4/5Hıdırellez ne zaman hangi tarihte kutlanır, ne zamana kadar sürer Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınladı Hıdırellez Bayramı ritüelleri ne, neler yapılır

Hıdırellez inanış ve ritüellerine örnekler veren Doç. Dr. Özlem Güzel, şöyle sıraladı:“Bereket ve şans için tepsi içine çeşitli tahıllar, ekmek ve su bırakılır. Gün doğmadan çiçek ve otların üstündeki çiğler toplanarak sütün içine koyup, süt mayalanır. Karınca yuvasından toprak alınıp, toprak kesesi yapılır. Kese mutfağa konur. Dolaplar, yağ kapakları, un çuvalları, kapı, pencere, ambar, cüzdan ve yiyecek kapılarının ağzı bereketli olsun diye açık bırakılır. İçinde para olan keseler gül dalına asılır. Pencere önlerine para bırakılır. Gül ağacına para asılır. Ertesi gün para alınıp, cüzdana konur ve yıl boyunca harcanmaz. Evlere yeşil dallar ve çiçekler asılır. Köylerde Hıdırellez günü sabah namazı kılınıp, tarlalar dolaşılır ve ambara/depolara gelinip bereket dilenir. Kuraklık var ise yağmur duası yapılır. Talih ve kısmet açmak için evlenme çağına gelen kızların başlarında kilit açılır, evde olan sandık kapakları açık bırakılır. Kızların başörtülerine gül yağı dökülür. Tuzlu ekmek pişirilip, bacaya/çatıya bırakılır. Genç kızlar yatarken evlenme niyeti edip yatarlar. Şanslı iseler Hızır rüyalarında evlenecekleri eşlerini gösterir. Yine kısmeti kapalı olduğu düşünülen kişi odaya kitlenir. Sabah genci odaya kilitleyen kişi namaz kılıp, kısmeti açılsın diye dua edip evlenmesi istenilen kişinin oda kapısının kilidini açarak uyandırır. Bir başka ritüelde niyet küpü hazırlanır, evlenmek isteyenler içine takılarından koyar. Küp sabaha kadar gül ağacı dibinde bekletilir. Ertesi sabah maniler ile küp açılır. Kötü enerjiden korunmak ve arınmak için ahır ve ev kapılarına, pencerelere ısırgan otu ya da yeşil bitkiler asılır. Bütün senenin kötü enerjisinden ve günahlardan arınmak için eski eşyalardan büyük bir ateş yakılır ve üzerinden atlanır. Sağlıklı olmak için sabah erkenden dereye gidip yıkanılır. Dileklerin tutması için dilek tutulan nesnenin resmi kağıda çizerek bir gül ağacının dalına asılır. Gün doğmadan dilek kağıtları nehire, denize ve ya dereye atılır.

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5/5Hıdırellez ne zaman hangi tarihte kutlanır, ne zamana kadar sürer Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınladı Hıdırellez Bayramı ritüelleri ne, neler yapılır

Gül ağacının altına dileği tutulan ev gibi unsurların maketleri yapılır ya da çizilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler beşik yapıp içine bebek bırakır. Dilek tutularak ağaç etrafında dönülür, mum yakılır. Bazen de sahilde kumların üzerine dileklerin resmi çizilir. Ağaçlara dilekler ile bez parçaları bağlanır. Sağlık, şifa ve güzellik için gül dalına eşyalar asılır ve sabah giyilir. Hastalar yeşil alanlara çıkarılır, yerde çimenlerin üzerinde yuvarlanır. Hastaların elbiseleri gül dalına asılır. Hıdırellez sabahı su kenarına gidilir, el ve yüz yıkanır. Hastalıklardan kurtulmak için ağaca salıncak kurulup sallanılır. Gece bir kovaya su konur, sabah bu su ile yıkanılır. Çeşitli otlar toplanıp, kaynatılan su ile yıkanılır. Güzelleşmek ya da vücuttaki hastalıklarından kurtulmak için sabah bitkilerin üstünden çiğ toplanır, banyo suyuna karıştırılır. Ya da sabah erkenden yakınlarda bulunan su kaynaklarından su alınır, bu suyla banyo yapılır."

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