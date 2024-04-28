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ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI || Milli Piyango Online 28 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti! İşte talihli numaralar

Güncelleme Tarihi:

#Şans Topu#Çekiliş#Sonuç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 01:59

Şans Topu 28 Nisan çekiliş sonuçları az önce noter huzurunda gerçekleşen çekilişin hemen ardından belli oldu. Şans oyunu tutkunları Milli Piyango online üzerinden Şans Topu oynayanlar merak içerisinde ikramiyenin hangi talihli rakamlara gittiğini araştırıyor. Hemen belirtelim ki büyük ikramiye 5+1 bilen çıkamayınca devretti. Peki, bugün gerçekleşen Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye hangi talihli rakamlara gitti. İşte merak edilen 28 Nisan Şans Topu sonuçları...

1/3ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI || Milli Piyango Online 28 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları: 5+1 bilen çıkmadı, büyük ikramiye devretti İşte talihli numaralar

Şans Topu çekilişi 28 Nisan sonuçları açıklandı. Bu akşam saat 20.00'de yapılan çekiliş sonrası 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekiliş Milli Piyango'nun YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişin hemen ardından sonuçlar Milli Piyango online ve hurriyet.com.tr üzerinden de takip ediliyor. İşte 28 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları...

2/328 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

28 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

28 Nisan yani bugün yapılan Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre 5+1 bilen çıkmayınca 1.289.946 lira değerindeki büyük ikramiye devretti. 

İşte 28 Nisan Şans Topu çekilişi talihli rakamlar:

11 - 14 - 15 - 21 - 24 + 5 

 

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3/3ŞANS TOPU NASIL OYNANIR

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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