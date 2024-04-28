ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi! Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon verileri öncesi geri sayım sürüyor. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanıyor. Veriler sonrası Nisan ayı kira zammı oranı da belli olmuş olacak. Ayrıca emekli ve memur Temmuz zammı için tahmini hesaplamalar yapacaklar için enflasyon verileri kritik önem arz ediyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...