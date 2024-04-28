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ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi! Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon#Tahmin#Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 01:58

Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri öncesinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle kira, emekli ve memur zammı hesaplamaları yapacakların gözü enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Peki, Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

1/5ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak

Nisan ayı enflasyon verileri öncesi geri sayım sürüyor. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanıyor. Veriler sonrası Nisan ayı kira zammı oranı da belli olmuş olacak. Ayrıca emekli ve memur Temmuz zammı için tahmini hesaplamalar yapacaklar için enflasyon verileri kritik önem arz ediyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

2/5NİSAN AYI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

NİSAN AYI ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları da 3 Nisan 2024 tarihinde belli olacak.

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3/5ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81’inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38’inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31’inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

4/5ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 52,52 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 9,08 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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5/5ENFLASYON VERİLERİ NİSAN 2024 || Gözler TÜİK tarafından açıklanacak verilere çevrildi Nisan ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86‘sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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#Enflasyon#Tahmin#Ne Zaman

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