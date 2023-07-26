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Retro ne zaman? 2023 Merkür Retrosu etkileri neler olacak?

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Retro ne zaman 2023 Merkür Retrosu etkileri neler olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 10:33

Merkür retrosu her yıl belli zamanlarda gerçekleşiyor. Astroloji tutkunları tarafından yakından takip edilen bu sürecin burçlar üzerinde olumlu-olumsuz etkileri olabiliyor. Peki Merkür retrosu ne zaman başlayacak ve bitecek? işte 2023 Merkür retro takvimi...

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Merkür retrosu ne zaman? sorusu astrolojiyle yakından ilgilenenler tarafından araştırılıyor. Retronun etkilerinin neler olduğu, hangi burcu nasıl etkileyeceği de merak konusu. İşte, Merkür Retrosu hakkında bilgiler...

Merkür retrosu ne zaman?

23 Ağustos-15 Eylül arasında Merkür Başak burcunda gerileyecek

12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ

Merkür retrosu bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir. Merkür gerilemesi nedeniyle ortaya iletişim, anlaşma, ifade, yolculuklar, ticaret, seyahat ve elektronik aletler gibi konularda aksaklıklar, gecikmeler veya hatalar çıkarabilir.

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