Retro ne zaman? 2023 Merkür Retrosu etkileri neler olacak?

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Merkür retrosu ne zaman? sorusu astrolojiyle yakından ilgilenenler tarafından araştırılıyor. Retronun etkilerinin neler olduğu, hangi burcu nasıl etkileyeceği de merak konusu. İşte, Merkür Retrosu hakkında bilgiler...

Merkür retrosu ne zaman?

23 Ağustos-15 Eylül arasında Merkür Başak burcunda gerileyecek



12 Aralık’ta Merkür’ün Oğlak burcundaki geri hareketi başlayacak ve yıl sonuna kadar devam edecek.

MERKÜR RETROSUNUN ETKİLERİ

Merkür retrosu bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir. Merkür gerilemesi nedeniyle ortaya iletişim, anlaşma, ifade, yolculuklar, ticaret, seyahat ve elektronik aletler gibi konularda aksaklıklar, gecikmeler veya hatalar çıkarabilir.