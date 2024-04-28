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Ä°STANBUL BARAJ DOLULUK ORANI || Ä°SKÄ° 28 Nisan 2024 bugün baraj doluluk grafiÄŸi yayÄ±nlandÄ±! Ä°stanbul barajlarÄ±nda son durum ne?

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°SKÄ°#Baraj#Doluluk OranÄ±
Ä°STANBUL BARAJ DOLULUK ORANI || Ä°SKÄ° 28 Nisan 2024 bugÃ¼n baraj doluluk grafiÄŸi yayÄ±nlandÄ± Ä°stanbul barajlarÄ±nda son durum ne
OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 01:56

Ä°stanbul baraj doluluk oranlarÄ± 28 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶zelikle geÃ§tiÄŸimiz akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte en Ã§ok merak edilenler arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda yer alÄ±yor. Ä°SKÄ° tarafÄ±ndan Ä°stanbul baraj doluluk oranlarÄ± gÃ¼ncel tablosu kamuoyuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±. Hemen belirtelim ki son yaÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte Ä°stanbul baraj doluluk oranlarÄ± yÃ¼zde 80'i aÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Peki, bugÃ¼n baraj doluluk oranlarÄ± yÃ¼zde kaÃ§a yÃ¼kseldi? Ä°ÅŸte Ä°stanbul baraj doluluk oranÄ± 28 Nisan tablosu...

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Ä°stanbul baraj doluluk oranlarÄ± 28 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ yani bugÃ¼n yÃ¼zde kaÃ§ oranÄ±na yÃ¼kseldi? Ä°stanbul il genelinde dÃ¼n akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸla birlikte baÅŸta belirttiÄŸimiz sorunun cevabÄ± merak ediliyor. Ä°SKÄ° tarafÄ±ndan gÃ¼nlÃ¼k yayÄ±nlanan raporlara gÃ¶re Ä°stanbul baraj doluluk oranÄ± yÃ¼zde 80'i aÅŸmÄ±ÅŸ durumda bulunuyor. Peki, bugÃ¼n Ä°stanbul baraj doluluk oranlarÄ± yÃ¼zde kaÃ§? Ä°ÅŸte Ä°SKÄ° 28 Nisan 2024 Pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul baraj doluluk oranlarÄ±...

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Ä°STANBUL BARAJ DOLULUK ORANI || Ä°SKÄ° 28 Nisan 2024 bugÃ¼n baraj doluluk grafiÄŸi yayÄ±nlandÄ± Ä°stanbul barajlarÄ±nda son durum ne

Ä°SKÄ° BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 NÄ°SAN

28 Nisan Ä°stanbul baraj doluluk oranÄ± yÃ¼zde 82.66 olarak kaydedildi. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n ise baraj doluluk oranÄ± yÃ¼zde 82.81 olarak kaydedilmiÅŸti.

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Ä°STANBUL BARAJ DOLULUK ORANI || Ä°SKÄ° 28 Nisan 2024 bugÃ¼n baraj doluluk grafiÄŸi yayÄ±nlandÄ± Ä°stanbul barajlarÄ±nda son durum ne

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l aynÄ± tarihte ise Ä°stanbul baraj doluluk oranÄ± yÃ¼zde 48.03 olarak kaydedilmiÅŸti. GeÃ§tiÄŸimiz yaz baraj doluluk oranlarÄ±nda yaÅŸanan bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼n bu yÄ±l Nisan ayÄ± itibarÄ±yla baraj doluluk oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'nÅŸn Ã¼zerinde kaydedilmesi nedeniyle yaÅŸanmayacaÄŸÄ± uzamanlar tarafÄ±ndan tahmin ediliyor.

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Ä°STANBUL BARAJ DOLULUK ORANI || Ä°SKÄ° 28 Nisan 2024 bugÃ¼n baraj doluluk grafiÄŸi yayÄ±nlandÄ± Ä°stanbul barajlarÄ±nda son durum ne

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Ä°STANBUL BARAJ DOLULUK ORANI || Ä°SKÄ° 28 Nisan 2024 bugÃ¼n baraj doluluk grafiÄŸi yayÄ±nlandÄ± Ä°stanbul barajlarÄ±nda son durum ne

Ä°STANBUL BARAJ DOLULUK ORANI || Ä°SKÄ° 28 Nisan 2024 bugün baraj doluluk grafiÄŸi yayÄ±nlandÄ±! Ä°stanbul barajlarÄ±nda son durum ne?

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