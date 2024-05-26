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Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri, Milletler Ligi 4. maçına çıkıyor!

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#FIVB Voleybol Milletler Ligi#Filenin Efeleri#Türkiye
Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Filenin Efeleri, Milletler Ligi 4. maçına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 13:17

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki dördüncü maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri, bugünkü karşılaşma ile FIVB Voleybol Milletler Ligi Antalya etabını tamamlayacak. Ay yıldızlı takım, üçüncü maçında Fransa’ya 3-1 mağlup oldu. Gözler sıradaki maçta! Peki Türkiye – ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilenin Efeleri, Milletler Ligi 4. maçı canlı yayın bilgisi...

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Filenin Efeleri, Milletler Ligi 4. maçında ABD ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ABD karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı turnuvanın ikinci haftasında 5-9 Haziran’da Japonya’da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran’da Slovenya’da mücadele edecek. Milletler Ligi’nin ilk etabı Antalya’da düzenlenirken turnuvada puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar finale çıkma hakkı elde edecek. İşte Filenin Efeleri Türkiye-ABD voleybol maçı canlı yayın ekranı...

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ABD voleybol maçı, bugün (26 Mayıs Pazar) saat 17.00'de başlayacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#FIVB Voleybol Milletler Ligi#Filenin Efeleri#Türkiye

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