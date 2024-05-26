Türkiye - ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri, Milletler Ligi 4. maçına çıkıyor!

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Filenin Efeleri, Milletler Ligi 4. maçında ABD ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, ABD karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı turnuvanın ikinci haftasında 5-9 Haziran’da Japonya’da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran’da Slovenya’da mücadele edecek. Milletler Ligi’nin ilk etabı Antalya’da düzenlenirken turnuvada puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar finale çıkma hakkı elde edecek. İşte Filenin Efeleri Türkiye-ABD voleybol maçı canlı yayın ekranı...

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ABD voleybol maçı, bugün (26 Mayıs Pazar) saat 17.00'de başlayacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.