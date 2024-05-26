Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de son hafta! FB-İstanbulspor mücadelesi muhtemel 11'ler!

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 38. ve son haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı lacivertli ekip mücadeleden galibiyetle ayrılırsa ve rakibi Galatasaray'da Konya karşısında kaybederse şampiyon olacak. Fenerbahçe ve İstanbulspor, ligde 50. kez mücadele edecek. Diğer taraftan sarı lacivertliler, oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Fenerbahçe bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u 2’şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray’ı mağlup etti. İstanbulspor'un ise ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşti. Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puan farkını 3’e indiren Fenerbahçe, rakibi karşısında ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. İşte Fenerbahçe İstanbulspor maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11 kadrosu!

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FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesi bugün saat 19.00'da başlayacak.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele beIN Sport 2 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

Kritik karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşcığlu ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Becao, Ferdi, Zajc (Krunic), Szymanski, Fred, King, Tadic, Dzeko (Serdar)

İSTANBULSPOR: Mücahit, Coly, Traore, Okan, Vefa, Ali, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Mamaodu, Jackson.

LİGDE 50. RANDEVU

Fenerbahçe ile İstanbulspor ligde 50. kez mücadele edecek. Geride kalan 49 maçta sarı-lacivertliler 35 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-siyahlarılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 92 gol atarken, İstanbulspor 32 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

SARI LACİVERTLİ EKİPTE 5 FUTBOLCU CEZALI

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Sarı-lacivertlilerde derbide kırmızı kart gören Alexander Djiku ile sarı kart cezalısı Michy Batshuayi’nin yanı sıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan men cezası alan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde İstanbulspor’a karşı forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder de maç kadrosunda olmayacak.

26 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor’u 2’şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray’ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.