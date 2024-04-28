Pendikspor 1-2 Kayserispor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Pendikspor, Kayserispor’u konuk etti.

İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip Kayserispor 2-1 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Boa Morte ve 56. dakikada Mehdi Bourabia kaydetti.

Konuk ekipte ikinci golü atan Mehdi Bourabia, 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Pendikspor'un tek golü ise 7. dakikada Alioune Ndiaye'den geldi.

Bu sonuçla 30 puanda kalan Pendikspor, 19. sırada yer aldı. Kayserispor ise 40 puanla 12. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada pasla kullanılan serbest vuruşta Musamba’nın ceza sahası içine yaptığı ortada Thiam’ın kafa vuruşunu sonrasında Murat Akça’nın indirdiği topu altıpas çizgisinin sağ tarafında alan N’diaye’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

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20. dakikada N’diaye’nin kaptırdığı topta ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Nazon’nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

31. dakikada sağ kanattan Erdem Özgenç’in ortasında altıpas çizgisi üzerinde Umut Nayir’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

45+2. dakikada sağ taraftan Cardoso’nun kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Boa Morte’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



50. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Murat Akça’nın hatasında Nazon topu aldı. Nazon, Murat Akça’nın müdahalesiyle yerde kalırken, mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, penaltıyı iptal ederek pozisyonun ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi.

56. dakikada ceza yayı üzerinden kullanılan serbest vuruşta Bourabia, yerden sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

70. dakikada sağ taraftan Diaby’nin yaptığı ortada kale önünden iyi yükselen Eze’nin müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

71. dakikada sağ kanattan Eze’nin içeri gönderdiği pasında savunmanın hatasında arka direkte topu önünde bulan Thiam, kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, pozisyonda elle müdahale olduğu göstererek, golü iptal etti.

90. dakikada kendi ceza alanı ortasında Sequeira, Bourabia’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, Bourabia’yı ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek, oyun dışına gönderdi.

90+2. dakikada topla buluşan Diaby, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit son anda yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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İLK 11'LER

Pendikspor: Burak, Erdem, Alpaslan, Murat, Nuno, Gökcan, Badou, Lusamba, Halil, Umut, Thiam.

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Kolovetsios, Arif, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Ramazan, Cardoso, Boa Morte, Nazon.