Alanyaspor 6-0 İstanbulspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Alanyaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

Alanyaspor'un gollerini 2. ve 90+3. dakikada Oğuz Aydın, 8 ve 28'de Janvier, 55'te Balkovec ve 67'de Ahmed Hassan attı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 48'e yükseltti.

Küme düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Balkovec’in ortasında savunmadan seken topa Oğuz Aydın'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

8. dakikada Hadergjonaj’ın pasıyla hareketlenen Janvier’in ceza saha dışından yerden şutunda top filelerle buluştu. 2-0

28. dakikada ceza sahası içinde Janvier'in şutunda savunmaya da çarpan top kaleci Arda'nın üzerinden ağlara gitti. 3-0

34. dakikada Jackson'ın şutu direkten oyun alanına geri döndü.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



52. dakikada Sambissa’nın kale sahası içinden vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

55. dakikada Balkovec’in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Alp topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

67. dakikada Yusuf Özdemir’in pasında kale sahası içinde Ahmed Hassan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0

69. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan’ın şutunda top direkten döndü.

87. dakikada Özcan'ın sert şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Emir Kaan'ın ceza sahası içinden şutunu Ertuğrul kurtardı.

90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Oğuz Aydın, kafayla topu ağlara gönderdi. 6-0