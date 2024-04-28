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Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK / Maç sonucu

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#Süper Lig#Trabzonspor#Gaziantep FK
Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 18:00

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Paul Onuachu'nun 3 gol ve 1 asistlik performansıyla geri dönüşe imza atarak Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında maç, çılgın bir geri dönüşe sahne oldu.

Trabzon'da oynanan müsabakada 12. dakikada  Deian Sorescu ve 21. dakikada Denis Drağuş'un golleriyle 2-0 geriye düşen bordo mavililer, Nijeryalı golcü Onuachu'nun yıldızlaştığı maçta rakibini 4-2 yendi.

Trabzonspor'un galibiyet gollerini 51, 66, 68. dakikalarda Onuachu ve 65. dakikada Bardhi kaydetti.

Bu skorla puanını 58 yapan Trabzonspor üçüncü sıradaki yerini korudu. Ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Mustafa Eskihellaç'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

12. dakikada M'Bakata'nın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Deian Sorescu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

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21. dakikada aldığı uzun pasla sağ taraftan ceza sahası içine giren Dragus, ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ı geçerek ağlara gitti. 0-2

45. dakikada Pepe'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.

51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın pasında Onuachu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

61. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında Onuachu'nun vuruşunda kaleci Nita, topu çeldi.

65. dakikada ceza sahası içindeki Onuachu'nun pasında ceza yayı üzerinde Bardhi'nin şutunda top filelere gitti. 2-2

66. dakikada Visca'nın sağ kanattan penaltı noktasına doğru ortasında Onucha topu ağlara yolladı. 3-2

68. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içine ortasında topu göğsüyle önüne alan Onuachu, düzgün bir vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Nita'nın sağından filelerle buluşturdu. 4-2

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Arif, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Visca, Onuachu

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Sorescu, Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Draguş.

 

 

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#Süper Lig#Trabzonspor#Gaziantep FK

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