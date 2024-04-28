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SURVİVOR 1. ELEME ADAYI 27 NİSAN 2024 || Dün akşam Survivor All Star (97. Bölüm) 1. eleme adayı kim oldu, ödüllü dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden ilk isim açıklandı! Batuhan'ın sakatlığı korkuttu...

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Survivor Dokunulmazlık Oyunu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 18:03

Survivor 1. eleme adayı, 27 Nisan 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan bölümle netlik kazandı. Dün akşam yayınlanan son bölümde  ödüllü dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Oyunun ardından haftanın ilk eleme potasına giden ismi de belli oldu. Adım adım büyük finale yaklaşan Survivor All Star'ın 27 Nisan tarihli 97. son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Kazanan takımın İngiltere'de Hull City maçını izleme ödülünü de kazanacağı oyunda; güç, hız ve atışlarda kırmızı takım ipi göğüsledi. Mavi takımda ise ada konseyinde eleme adayını belirlemek için oylamaya gitti. Bu hafta erkek potasının gerçekleşeceği Survivor All Star 1. eleme adayı olan isim yaşadığı sakatlığın kendisini zorladığını söyledi. Öte yandan oyun sırasında Batuhan'ın sakatlanması yürekleri ağza getirdi. Peki, dün akşam Survivor eleme potasına kim girdi, 1. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, 27 Nisan Survivor All Star haftanın 4. eleme adayı ve yeni bölüm fragmanı.

1/7SURVİVOR 1. ELEME ADAYI 27 NİSAN 2024 || Dün akşam Survivor All Star (97. Bölüm) 1. eleme adayı kim oldu, ödüllü dokunulmazlığı kim kazandı Eleme potasına giden ilk isim açıklandı Batuhanın sakatlığı korkuttu...

Survivor All Star'da 1. eleme adayı ile dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı, cumartesi akşamı ada konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 27 Nisan tarihli son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Kıran kırana yarışın yaşandığı dün gece haftanın 1. ve ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım elde etti. Mavi takımda ise eleme potasına Yasin girdi. Erkek elemesinin gerçekleşeceği bu hafta üç eleme adayının daha belli olmasının ardından, düello eşleşmeleri netlik kazanacak. Peki, 27 Nisan Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/7SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel oyunlara geçilmesine kısa süre kala rekabetin arttığı Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda konsey toplandı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu Furkan 2 oy, Yasin 4 oy aldı.

BAKMADAN GEÇME!

3/7SURVİVOR 1. ELEME ADAYI 27 NİSAN 2024 || Dün akşam Survivor All Star (97. Bölüm) 1. eleme adayı kim oldu, ödüllü dokunulmazlığı kim kazandı Eleme potasına giden ilk isim açıklandı Batuhanın sakatlığı korkuttu...

Bu sonuçla, Survivor All Star'da 1. eleme adayı Yasin oldu. Yasin dizinde sakatlık yaşadığını takım arkadaşlarına da kendisini yazmalarını istediğini söyledi. Haftanın diğer eleme adaylarının da belli olmasının ardından düello eşleşmeleri netlik kazanacak.

4/7SURVİVOR ÖDÜLLÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR ÖDÜLLÜ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 1. dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı açıklamada dokunulmazlığı kazanan takımın Hull City maçını izlemek için İngiltere'ye gideceğini söyledi. Avantaj mücadelesinde finale çıkan Aleyna-Seda ikilisi kazananı belirledi. Atışlarda Nagihan'ın aldığı sayı ile ilk etabı kırmızı takım 8-5 kazandı.

BAKMADAN GEÇME!

5/7SURVİVOR 1. ELEME ADAYI 27 NİSAN 2024 || Dün akşam Survivor All Star (97. Bölüm) 1. eleme adayı kim oldu, ödüllü dokunulmazlığı kim kazandı Eleme potasına giden ilk isim açıklandı Batuhanın sakatlığı korkuttu...

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar final için karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura Atakan ve Furkan çıktı. Atışlarda Atakan'ın aldığı sayı ile bayrak yarışını kırmızı takım 12-8 kazandı. Böylece kırmızı takım Hull City maçını izlemek için İngiltere ödülünün de sahibi oldu.

6/7BATUHANIN SAKATLIĞI KORKUTTU

BATUHAN'IN SAKATLIĞI KORKUTTU

Öte yandan oyun sırasında Batuhan'ın sakatlık yaşamadı da yürekleri ağza getirdi. Parkurdan geçerken kolunu tahtaya vuran Batuhan bir anda yere yığıldı. Acı içinde kıvranan Batuhan "Kemiğim içine girdi." dedi. Doktor müdahalesinin ardından sağlık durumu iyi olduğu gözlenen Batuhan kaldığı yerden oyuna devam etti.

BAKMADAN GEÇME!

7/7YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

 

 

 

 

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#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Survivor Dokunulmazlık Oyunu

BAKMADAN GEÇME!