Survivor All Star'da 1. eleme adayı ile dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı, cumartesi akşamı ada konseyinde belli oldu. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 27 Nisan tarihli son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Kıran kırana yarışın yaşandığı dün gece haftanın 1. ve ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım elde etti. Mavi takımda ise eleme potasına Yasin girdi. Erkek elemesinin gerçekleşeceği bu hafta üç eleme adayının daha belli olmasının ardından, düello eşleşmeleri netlik kazanacak. Peki, 27 Nisan Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.