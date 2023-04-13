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Ramazan Bayramı arefesi tatil mi? Arefe günü tam gün mü yarım gün mü tatil?

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#Arefe Günü Tatil Mi#Ramazan Arefesi Tatil Mi#Arefe Günü Tatil Olacak Mı
Ramazan Bayramı arefesi tatil mi Arefe günü tam gün mü yarım gün mü tatil
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 14:14

Arefe günü yarım gün mü tam gün mü resmi tatil sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Ramazan ayının son günü olan arefe, yarın karşılanacak. Tatil planı yapan vatandaşlar, arefe gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Öte yandan, vatandaşlar, 'Arefe günü oruç tutulur mu?' sorusuna da yanıt arıyor. Peki, Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü tatil mi?

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Bu yıl Ramazan Bayramı'nın arefesi, 20 Nisan tarihine denk geliyor. 21-22-23 Nisan tarihlerinde bayram heyecanı yaşanacak. 24 Nisan Pazartesi günü ise normal mesai sürecine devam edilecek. Peki, arefe günü tatil mi, yarım gün mü? İşte, o detaylar

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN TATİL Mİ?

Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 20 Nisan Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır.

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

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Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılırken, Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutmak gereklilikler arasında yer almaktadır.

Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

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#Arefe Günü Tatil Mi#Ramazan Arefesi Tatil Mi#Arefe Günü Tatil Olacak Mı

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