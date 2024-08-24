Hava durumu bugün 24 Ağustos Cumartesi || Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava durumu raporu yayınlandı: 6 bölge için yağış uyarısı!

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Hava durumu bugün nasıl? 24 Ağustos Cumartesi yani bugün dışarıda plan yapacaklar merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevreleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte merak edilip araştırılan detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, (Eskişehir dışında) İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cumartesi) beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevreleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç, Edirne'nin güney kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın Marmara'nın güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, güney kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, Denizli ve Afyonkarahisar ile Uşak'ın doğu ve güney çevreleri ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cumartesi) Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, Eskişehir dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam doğusu, yarın (Cumartesi) bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam iç kesimleri, yarın (Cumartesi) il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık