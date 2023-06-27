Kurban Bayramı hava durumu tahminleri 2023 | Bayramda hava nasıl olacak? Yarın (28 Haziran) yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı!

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Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın, arife gününde bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusunun (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada, bayramın 1’inci gününün (28 Haziran Çarşamba) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, bayramın 2’nci günü (29 Haziran Perşembe) bölge genelinin (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği kaydedildi. Bayramın 3’üncü günü (30 Haziran Cuma) bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusunun kıyı kesimleri (Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey kesimleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin, bayramın 4’üncü günü (1 Temmuz Cumartesi) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği bildirildi.
Kurban Bayramı’nda İstanbul için hava durumu ise arife günü Anadolu yakası ve bayramın 2’nci günü il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 18°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 25°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 16°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 12°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam ve (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık