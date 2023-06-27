Kurban Bayramı hava durumu tahminleri 2023 | Bayramda hava nasıl olacak? Yarın (28 Haziran) yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı!

Haberin Devamı

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın, arife gününde bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusunun (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada, bayramın 1’inci gününün (28 Haziran Çarşamba) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, bayramın 2’nci günü (29 Haziran Perşembe) bölge genelinin (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği kaydedildi. Bayramın 3’üncü günü (30 Haziran Cuma) bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusunun kıyı kesimleri (Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey kesimleri) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesinin, bayramın 4’üncü günü (1 Temmuz Cumartesi) bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği bildirildi.

Haberin Devamı

Kurban Bayramı’nda İstanbul için hava durumu ise arife günü Anadolu yakası ve bayramın 2’nci günü il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

KOCAELİ 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

BATI KARADENİZ

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 12°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 19°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 16°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 12°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam ve (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık