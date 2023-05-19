19 Mayıs'ta İstanbulkart (akbil) ücretsiz mi, bedava mı? Metro İstanbul açıkladı!

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İstanbul'da toplu taşımalar resmi tatil günlerinde ücretsiz kullanılabiliyor. Milli bayramlar arasında yer alan ve resmi tatil olan 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbulkart ya da halk arasındaki adıyla akbil bedava mı merak ediliyor. İşte, konuyla ilgili Metro İstanbul açıklaması...

19 MAYIS İSTANBUL KART ÜCRETSİZ Mİ?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir." ifadelerine yer verildi.