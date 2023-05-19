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19 Mayıs'ta İstanbulkart (akbil) ücretsiz mi, bedava mı? Metro İstanbul açıkladı!

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#19 Mayıs'ta İstanbulkart Ücretsiz Mi#19 Mayıs'ta Akbil Ücretsiz Mi#19 Mayıs'ta İstanbulkart Bedava Mı
19 Mayısta İstanbulkart (akbil) ücretsiz mi, bedava mı Metro İstanbul açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 10:08

19 Mayıs resmi tatil nedeniyle okullar ve kamu kurumları bugün tatil yapıyor. Toplu taşıma kullanacak olan Mega Kent sakinleri, 19 Mayıs'ta İstanbulkart (akbil) ücretsiz mi araştırmalarına hız kazandırdı. Konuyla ilgili Metro İstanbul tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Peki, 19 Mayıs'ta İstanbulkart (akbil) ücretsiz mi, bedava mı? İşte, detaylar...

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İstanbul'da toplu taşımalar resmi tatil günlerinde ücretsiz kullanılabiliyor. Milli bayramlar arasında yer alan ve resmi tatil olan 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbulkart ya da halk arasındaki adıyla akbil bedava mı merak ediliyor. İşte, konuyla ilgili Metro İstanbul açıklaması...

19 MAYIS İSTANBUL KART ÜCRETSİZ Mİ?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir." ifadelerine yer verildi.

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