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19 MAYIS KONSERLERİ 2023 (Ücretsiz) || İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

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#19 Mayıs Konserleri 2023#19 Mayıs Konserleri İstanbul#19 Mayıs Konserleri Ankara
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 16:02

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl da birbirinden ünlü müzisyenler sahne alacak. Büyükşehir Belediyeleri tarafından İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri ve etkinlik takvimi 2023 paylaşıldı. 19 Mayıs konserleri İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda Hadise, Murda gibi sevilen isimler konser verecek. Ankara'da Sıla konseri, İzmir'de ise Mabel Matiz 19 Mayıs konserleri ile şarkılarını seslendirecek. Büyükşehir Belediyeleri 19 Mayıs konserleri için belirlenen noktalardan ücretsiz ringler sağlayacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak? İşte, 19 Mayıs konser takvimi 2023!

1/719 MAYIS KONSERLERİ 2023 (Ücretsiz) || İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak

19 Mayıs bu yıl yine tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Konserlerin yanı sıra, spor etkinlikleri de gün boyu sürecek. 19 Mayıs'ta İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda gün boyunca konserler devam edecek. Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde konserler 19 Mayıs saat 20:00'de başlayacak. İzmir'de ise 18:00'de spor etkinlikleriyle başlayan 19 Mayıs coşkusu Mabel Matiz konseri ile son bulacak. İşte, 19 Mayıs konserleri 2023 İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik takvimi...

2/719 MAYIS KONSERLERİ İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ

19 MAYIS KONSERLERİ İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs konser takvimini paylaştı. Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi ünlü isimlerin sahne alacağı 19 Mayıs konserleri İstanbul Maltepe'de gerçekleşecek. İşte 19 Mayıs konserleri İstanbul etkinlik takvimi...

3/719 MAYIS İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ

19 MAYIS İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ

YER: Maltepe Etkinlik Alanı

Kapı Açılışı: 14:00

KONSERLER: Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, DJ Burak Yeter, Sena Şener, Skapova, Kum

 

4/719 MAYIS KONSERLERİ ANKARA ETKİNLİK TAKVİMİ

19 MAYIS KONSERLERİ ANKARA ETKİNLİK TAKVİMİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs konserleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde Sıla sahne alacak.

5/719 MAYIS KONSERLERİ 2023 (Ücretsiz) || İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak

Atatürk Orman Çiftliği'nde, 19 Mayıs saat 20:00'de başlayacak konserlere ücretsiz ring seferleri ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.

6/719 MAYIS KONSERLERİ İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ

19 MAYIS KONSERLERİ İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı takvimde 19 Mayıs konserleri İzmir'de Mabel Matiz ile gerçekleşecek. 19 Mayıs kutlamaları İzmir'de Kültürpark'ta düzenlenecek, kapanışı Gündoğdu'da Mabel Matiz konseri ile yapılacak. Aynı zamanda 19 Mayıs Gençlik Konseri'nde spor etkinlikleri, Kortej yürüyüşü etkinlikleri de yapılacak. İşte 19 Mayıs konserleri İzmir etkinlik takvimi...

7/719 MAYIS İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ

19 MAYIS İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ

18:00 Spor etkinlikleri (Kültürpark Lozan Sahne Önü)

19:30 Praksis Grubu Konseri ( Kültürpark Çim Alan)

20:30- 21:00 Kortej Yürüyüşü (Lozan Meydanı- Gündoğdu Meydanı)

19:30 DJ Ali Köprülüoğlu

21:00 Mabel Matiz Konseri (Gündoğdu Meydanı)

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