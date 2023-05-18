19 MAYIS KONSERLERİ 2023 (Ücretsiz) || İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bu yıl da birbirinden ünlü müzisyenler sahne alacak. Büyükşehir Belediyeleri tarafından İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri ve etkinlik takvimi 2023 paylaşıldı. 19 Mayıs konserleri İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda Hadise, Murda gibi sevilen isimler konser verecek. Ankara'da Sıla konseri, İzmir'de ise Mabel Matiz 19 Mayıs konserleri ile şarkılarını seslendirecek. Büyükşehir Belediyeleri 19 Mayıs konserleri için belirlenen noktalardan ücretsiz ringler sağlayacak. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak? İşte, 19 Mayıs konser takvimi 2023!