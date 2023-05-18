19 MAYIS KONSERLERİ 2023 (Ücretsiz) || İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar olacak?

19 Mayıs bu yıl yine tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Konserlerin yanı sıra, spor etkinlikleri de gün boyu sürecek. 19 Mayıs'ta İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda gün boyunca konserler devam edecek. Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde konserler 19 Mayıs saat 20:00'de başlayacak. İzmir'de ise 18:00'de spor etkinlikleriyle başlayan 19 Mayıs coşkusu Mabel Matiz konseri ile son bulacak. İşte, 19 Mayıs konserleri 2023 İstanbul, Ankara, İzmir etkinlik takvimi...