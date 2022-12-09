Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Başak ve yükselen Başak 2023

Güncelleme Tarihi:
Marttaki dolunay burcunuzda gerçekleşecek; ilişki ve ortaklıklardaki hedefleriniz gerçekçi olmalı.
Öte yandan düşmanlarınız kendini net bir şekilde gösterecek, güçlü düşmanlarla savaşmak durumunda kalacaksınız.
2023’te sağlığınız ilgili konular öne çıkarken iş ortamınızda değişiklik olması da mümkün.
Bazılarınız medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim ve yayıncılıkla ilgili bir işe başlayabilir, bazılarınız ani bir kararla yurtdışına yerleşme kararı alabilir.
Bu yıl kimi Başak burçları arkadaş çevresinden biriyle bir ilişkiye de başlayabilir. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…