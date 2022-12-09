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Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Başak ve yükselen Başak 2023

Güncelleme Tarihi:

#Dinçer Güner#Başak Ve Yükselen Başak 2023 Burç Yorumları#Başak Burcu 2023
Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Başak ve yükselen Başak 2023
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 13:03

Yılın ilk günlerinde işinizle ilgili sorumluluklarınız artacak, birlikte çalıştığınız kişilerle daha uyumlu ilişkiler kurmaya gayret etmelisiniz.

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Marttaki dolunay burcunuzda gerçekleşecek; ilişki ve ortaklıklardaki hedefleriniz gerçekçi olmalı.

Öte yandan düşmanlarınız kendini net bir şekilde gösterecek, güçlü düşmanlarla savaşmak durumunda kalacaksınız.

2023’te sağlığınız ilgili konular öne çıkarken iş ortamınızda değişiklik olması da mümkün.

Bazılarınız medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim ve yayıncılıkla ilgili bir işe başlayabilir, bazılarınız ani bir kararla yurtdışına yerleşme kararı alabilir.

Bu yıl kimi Başak burçları arkadaş çevresinden biriyle bir ilişkiye de başlayabilir. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

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MART

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NİSAN

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MAYIS

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HAZİRAN

Yeni ortaklıklar için iyice düşününYeni ortaklıklar için iyice düşününHaberi görüntüle

TEMMUZ

Gizli ilişkilere çekilebilirsinizGizli ilişkilere çekilebilirsinizHaberi görüntüle

AĞUSTOS

Yüzleşmeler yaşarsanız gerçekleri kabul edinYüzleşmeler yaşarsanız gerçekleri kabul edin!Haberi görüntüle

EYLÜL

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EKİM

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