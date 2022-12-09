Dinçer Güner’den yıllık burç yorumları: Başak ve yükselen Başak 2023

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Marttaki dolunay burcunuzda gerçekleşecek; ilişki ve ortaklıklardaki hedefleriniz gerçekçi olmalı.

Öte yandan düşmanlarınız kendini net bir şekilde gösterecek, güçlü düşmanlarla savaşmak durumunda kalacaksınız.

2023’te sağlığınız ilgili konular öne çıkarken iş ortamınızda değişiklik olması da mümkün.

Bazılarınız medya, tanıtım, halkla ilişkiler, iletişim ve yayıncılıkla ilgili bir işe başlayabilir, bazılarınız ani bir kararla yurtdışına yerleşme kararı alabilir.

Bu yıl kimi Başak burçları arkadaş çevresinden biriyle bir ilişkiye de başlayabilir. Bakalım 2023 senesinin ayrıntılarında sizi daha neler bekliyor…

ŞUBAT Terapi almak iyi gelebilir Haberi görüntüle

MART Plüton günlük yaşam akışınızı tamamen değiştirecek Haberi görüntüle

NİSAN Karşılayabileceğinizden daha fazla maddi yükümlülükler altına girmeyin Haberi görüntüle

MAYIS Rüyalarınızın etkisi altında kalabilirsiniz Haberi görüntüle

HAZİRAN Yeni ortaklıklar için iyice düşünün Haberi görüntüle

TEMMUZ Gizli ilişkilere çekilebilirsiniz Haberi görüntüle

EYLÜL Kandırılma ve aldanmalara karşı dikkatli olun Haberi görüntüle

EKİM Para konularında risk almaktan kaçının Haberi görüntüle