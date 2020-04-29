Osteoartrit (Kireçlenme) nedir? Belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Osteoartrit genel olarak ileri yaş grubu kişilerde görülmesine rağmen her yaşta görülme ihtimali de vardır. Osteoartrit için dejeneratif (bozulma) eklem hastalığı ya da aşınma veya yıpranma artiriti (iltihabı) adı da kullanılır.

Osteoartrit nedenlerine bakacak olursak;

Eklem hasarından meydana geldiğini görürüz. Yaşa bağlı aşınmada artış görülür. Diğer nedenler ise kıkırdakta yırtık, eklem çıkıkları, bağ dokusu yaralanmaları karşımıza gelecektir. Obezite yani aşırı kilo durumu ile bu rahatsızlık tetiklenebilmektedir.

Ailede bu hastalığın yaşanmış olması da sizde de yaşanma ihtimali olduğunu gösterebilir.

Osteoartrit nerede olur?

Eller, parmaklar, dizler, kalça, boyun ve sırt başta olmak üzere eklem olan her bölgede meydana gelebilir.

Osteoartrit belirtileri

- Oluşma bölgesinde ağrı (Derecesiyle birlikte ağrı şikâyeti de artar.)

- İltihap

- Sertlik

- Hassasiyet

- İlerleyen durumlarda şişlik

Osteoartrit dereceleri

Hastalık ciddiyetine göre çeşitli seviyelerde değerlendirilir. 5 aşama olarak ele alınabilir. İlk aşama normal eklemi temsil ederken, 5. derece en ciddi durumdur. 5. derece Osteoartrit herkeste görülmeden önce kontrol altına alınabilir bir durumdur.

Romatizma ve Osteoartrit

Romatizma ve Osteoartirt aynı belirtileri taşıyor olabilir. Ancak, romatizmalı durumlar otoimmün (özbağışıklık) rahatsızlıklarıdır. Osteoartrit ise bozulmaya bağlı gelişen bir durumdur. Romatizma nedeniyle koruyucu eklem astarı vücuda zararlı algılanarak ona karşı bir savunma oluşturan vücut mekanizması şikayetlerin kaynağıdır.

Osteoartrit tedavisi

Tedavi planı alınan belirtiler ışığında belirlenir. Genel itibariyle basit ilaçlar ve önlemler tedavi için uygun olabilir. Doğru egzersiz planı, zayıflama, düzgün uyku, sıcak-soğuk uygulamalar kullanılabilir.