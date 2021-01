Sizi yedikçe mutlu edecek sağlıklı yiyecekler

Öyleyse, yiyecekler ruh halimizde önemli bir rol oynuyorsa, kendimizi iyi hissetmek için neler yemeliyiz?

Kinoa

İlgi odağı olan kinoa, pirinç ve makarnanın yerini alacak ürün arayanlar arasında popüler olan protein dolu tam tahıldır. Yapılan bazı çalışmalar bize kinoada bulunan flavonoidinin önemli bir antidepresan etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Somon

Somon, ruh halimizi iyileştirdiği kanıtlanmış omega 3 yağ asitleri ile doludur. Omega 3'ler vücudumuzun hücre üretiminin hayati bir parçasıdır. Saçlarımızı, cildimizi parlak hale getirir. Aynı şekilde balık yağı takviyeleri ruh halini artıran etkilere de katkıda bulunmaktadır.

Mantarlar

D vitamini ruh halinizi pozitife çevirirken aynı zamanda antidepresan özelliklere sahiptir. D vitaminimizi genellikle güneşten alırız. Bazı uzmanlar mantar, süt, sığır eti, tavuk ciğeri ve yağlı balıklarda da D vitaminin bolca bulunduğunu söylerler. D vitamininin ana rolü, triptofanın serotonine dönüştürmek ve düzenlemektir. Vitamin ile depresyon ve anksiyeteyi önleyebilecek doğru miktarda serotonini korumak amaçtır. Fazla ya da az serotoninin olumsuz etkileri olabilir. Mantar ile D vitamini takviyesi alabilirsiniz.

Bitter çikolata

Evet, bu doğru. Bitter çikolatanın duygusal stresi hafifletmek de dahil olmak üzere birçok sağlık yararı var. Bitter çikolatanın endorfin seviyelerini yükselttiği için ruh halini artırdığı da bilinmektedir. Bu yüzden en az% 70 kakaolu bitter çikolatayı seçmenizi öneririm.

Probiyotikli yiyecekler (kefir, yoğurt, lahana turşusu vb.)



Probiyotikler bağırsaklarımızda yaşayan, sindirime yardımcı olan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve bağırsaklarımızı temizleyen bakterilerdir. Fermente süt ürünleri, kefir, lahana turşusu, kimchi, turşu ve yoğurt gibi probiyotikler içerir.

B6 vitaminleri (kümes hayvanları, yeşil yapraklı sebzeler, sığır eti vb.)



B6 vitaminleri öğrenme, iştah ve dürtü kontrolünde birincil rol oynayan nörotransmitterleri serotonine dönüştürmede hayati öneme sahiptirler. Bu vitaminler, kümes hayvanlarında, deniz ürünlerinde, sığır etinde, yeşil yapraklı sebzelerde, ıspanakta, lahanada bulunurlar.

Üzüm

Üzüm, resveratrol adı verilen fitoaleksin yapılarını içerir. Fitoaleksin bitkilerde UV ışını, hasar ve enfeksiyonlara karşı gelişen ikincil yapılardır. Bu yapı ruh halini iyileştirdiği kanıtlanmış bir antioksidandır.

Folik asit (Çin lahanası, şalgam yeşillikleri)



Folik asit eksikliği, serotonin seviyelerinde düşüşe neden olur. Folik asit, fetal beyin gelişimi için gereklidir. Ispanak, Çin lahanası ve şalgam gibi yapraklı yeşilliklerde bulunur.

C vitamini



C vitamini, bağışıklık sistemimizi antioksidanlarla güçlendirmenin harika bir yoludur. Bağışıklık sistemimiz ve beyniniz birbirine bağlıdır. Fiziksel olarak kendini iyi hissetmeyen insanlar genellikle durumlarını depresyona bağlar. C vitamini serbest radikallere bağlanarak vücudun onları daha kolay yok etmesini sağlar. Brokoli, portakal, lahana, çilek, mango ve kivide çokça bulunur.

Magnezyum

Nüfusumuzun büyük kısmının yüzlerce farklı metabolik fonksiyonda rol oynayan ve serotoninin dengelenmesine yardımcı olan magnezyumdan yoksun olduğunu düşünüyorum. Magnezyum; koyu yapraklı yeşillikler, kabuklu yemişler, tohumlar, kabak çekirdeği, avokado, tam tahıllar, yoğurt, kefir ve pazıda çokça bulunur.