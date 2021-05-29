Ödemden bitkisel kür ve çaylarla kurtulmak mümkün mü?

Sebep ne olursa olsun, basit yaşam tarzı değişiklikleri ve ev tedavileriyle ödem semptomlarında bir miktar rahatlama sağlanabilir.

Erkeçsakalı



Halk dilinde keçi sakalı olarak bilinen bu bitki, doku ve damar büzücü etkilerinden dolayı selüliti azaltıcıdır. Doğu Anadolu ve Karadeniz yaylalarında görülen ve aktarlarda da satılan erkeçsakalı çiçeği, selülite çözüm için suyla kaynatıp içilmelidir.

Enginar yaprağı



Yeteri kadar enginar yaprağı ince ince kıyılıp suda haşlanır, demlendikten sonra süzülür. Aç karnına, çoğunlukla sabah saatlerinde iki-üç bardak içilirse selülitlerde azalma olduğu görülecektir.

Yeşil çay



Antioksidan deposu olarak bilinen yeşil çay, metabolizmayı hızlandırarak, yağ oluşumuna bağlı olarak ortaya çıkan selülitlere etki eder. Yeşil çay ile birlikte zencefil, limon karışımı günlük olarak alınırsa selülite etkisi daha hızlı olacaktır.

Biberiye



Aktarda satılan biberiye alınıp kaynatılır ve günde iki bardak tüketilir. Tüm çayları şekersiz tüketmek gerekir. Biberiye çayını hamilelerin, yeni doğum yapmışların ve kan basıncı sorunu yaşayanların tüketmesi tavsiye edilmez.

Karışık bitki çayı



2-3 yaprak melisa, 2 adet avokado yaprağı, 1 funda yaprağı, 1 çay kaşığı ucu zencefil, bir tutam biberiye, 4-5 dal maydanoz, 1 yaprak sinameki, 1 bardak suyla 2 dakika kaynatılır. 10 dakika kadar demlendikten sonra çeyrek dilim limon ekleyerek ve şekersiz olarak içebilirsiniz.

Ödemi hangi bitki çayları çözer?



Yeşil çay, biberiye çayı, rezene çayı, zencefil, mısır püskülü, maydanoz ve kereviz sapı.

Elma ile adaçayı

1 adet elma ve limonu 4 parçaya bölün ve bir kabın içine koyun. 1 adet çubuk tarçın, 1 tatlı kaşığı adaçayı, 1 çay kaşığı biberiye ve yarım çay kaşığı karabiber ekleyin. Kabın içerisine 1 litre su ilave ederek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra güzelce süzün, şeker yerine bal koyarak tatlandırıp içebilirsiniz.

Nane ve ıhlamur çayı

Yarım demet maydanoz, taze nane, 1 adet limon ve birkaç dal ıhlamuru 1 litre kadar suya koyun ve kaynatın. Karışımı süzerek bir kabın içerisine alın. Sabah aç karnına 1 bardak içmeye çalışın.

Karahindiba

1 bardak suyu 3-4 dakika kaynatın. Daha sonra 1 çay kaşığı karahindiba ekleyin, sonra kapatın ve 5 dakika demlenmeye bırakın. Kesinlikle ne şeker ne de bal ekleyin, bu tatlandırıcılar çayın etkisini azaltacaktır.

Zencefil

Bir parmak ucu büyüklüğündeki zencefil parçasını soyun, ince dilimler halinde doğrayın ve 15 dakika boyunca 1,5 bardak suda kaynatın. Kapağı kapalı bir şekilde kaynamasına özen gösterin. İçerisine bir çay kaşığı bal ekleyin ve süzün. Dinlendirdikten sonra afiyetle içebilirsiniz.