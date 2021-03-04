Kalsiyum almak için süt tüketmekten başka çaremiz yok mu?

İnek sütü içinde neler bulunur?

İnek sütü, esas olarak üç nedenle bolca övülmektedir.

Zengin protein ve kalsiyum kaynağı olduğu için,

B2, B12, D, E vitaminlerinden,

Çok yağlı bir besin olması nedeniyle.

Doymuş yağ sağlıklı mıdır?

Son yıllarda hayvansal doymuş yağların başımıza ne işler açtığını hep birlikte görüyoruz. Doğal inek sütünde yağ oranı ortalama olarak yüzde 55’dir. Light sütlerde bu oran aşağı yukarı %’35’e düşer. Peynirler, yoğurtlar da çok yağlıdır. Tereyağ ise zaten yüzde 100 saf yağdır. Bu nedenle light sütleri ve light yoğurtları ürettik. Ama gördüğünüz gibi, sütün içindeki doymuş yağların ne kadarını azaltabildiğimiz kuşkulu!

Proteinin fazlası yarar mı, zarar mı?

Fazla protein kalsiyum kaybına yol açan en önemli etkenlerden biridir. Hayvansal proteinlerin fazlası, idrarda kalsiyum kaybına neden olur. Eskimolar dünyada en fazla protein tüketen insanlar arasındadır. Ama temel besinleri balıktır. Hatta balıkların bazılarını kılçıklarıyla birlikte yerler. Yani aynı zamanda yüksek protein ve yüksek kalsiyumu birlikte alırlar. Gel gör ki sonuç hiç umulduğu gibi değildir. Dünyadaki en yüksek kemik erimesi oranı Eskimolardadır.

Aynı şekilde birçok uzak doğu ülkesinde ve Afrika’nın bazı bölgelerinde düşük hayvansal protein alımı vardır, süt ürünleri hiç kullanmazlar. Örneğin, Çinliler ve Japonlar sütü kesinlikle sindiremezler. Ama ilginçtir ki en düşük kemik erimesi oranı bu ülkelerdedir.

Yüksek kolesterol kaynağı olabilir mi?

Tüm hayvansal ürünler gibi, inek sütünde de kolesterol bulunur. Bu kolesterol oranı minnacık bir buzağıyı bir yıl içinde kocaman bir inek haline getirir. İnsülin bağımlısı diyabet hastalığının da süt tüketimi ile ilişkisi olduğu düşünülüyor. Yapılan araştırmalarda, süt proteinlerinin, pankreasta insülin sistemini bozan bir reaksiyona yol açtığı anlaşılmıştır.

Sütü hazmetmek zor mudur?

Laktoz sadece sütte bulunan bir şeker türüdür. Laktoz, glikoz ve galaktozdan oluşur. Normalde bu şeker bağırsaklar içinde üretilen laktaz adlı bir enzim tarafından sindirilir. Ne var ki, birçok insanda bu enzim doğuştan eksiktir veya daha sonra azalır. Çinlilerde hiç olmadığı söylenir. Bu durumda laktoz sindirilmeden ince bağırsaklardan kalın bağırsaklara geçer ve bazı bakterilerle fermente olur. Sonuç müthiş bir gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık ve diğer toksinlerin oluşmasıdır. Eskiden mide ülserlerine bol süt içmeyi tavsiye ediyorlardı. Şimdi sütü yasaklıyorlar çünkü bakteri üretimini arttırıyor.

Kalsiyum için süte muhtaç mıyız?

200 gr kadar sütte 300 mg. kalsiyum vardır ama vücudumuzda sadece 96 mg. emilebilir. Öte yandan 1 kase pişmiş brokolide 178 mg. kalsiyum bulunur. Vücudumuz bunun 94 mg. kullanır. Yani aşağı yukarı aynı miktarda. Üstelik brokolide doymuş yağlar yoktur, liften yana zengin bir besindir.

Tüm yeşil yapraklı sebzeler, kabuklu susam, soya ürünleri, portakal, kuru incir, lahana, badem, fındık, yeşil zeytin, ceviz son derece zengin kalsiyum kaynaklarıdır. Hayvansal olmakla birlikte somon ve sardalya balıkları da kalsiyum açısından çok zengindir. Eğer fazla et, balık, tavuk yemiyorsanız, ölçülü olarak yağsız süt içebilirsiniz ve yağsız süt ürünlerini kullanabilirsiniz. Ama siz yine de beslenme programınızdaki bitkisel kalsiyum kaynaklarını arttırmaya çalışın. Et yeseniz de, yemeseniz de…