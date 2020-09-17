Acının panzehiri ‘’endorfin hormonu’’ olabilir mi?

Peki endorfin hormonu ne yapıyor?



Endorfinler beyninizdeki kimyasal mesaj taşıyıcılarıdır. Hisleriniz ve ruh hâlinizden sorumludurlar. Stres, korku ve acı gibi uyarılara cevap verirler. Endorfin genelde hazla ilişkilendirilse de, endorfinin birincil tetikleyicileri stres ve acıdır. Hipotalamus olarak bilinen beyin bölgesi cinsel fonksiyonlar, nefes alma, açlık ve duygular gibi birçok fonksiyondan sorumludur. Eğer endorfin bu bölgeye erişirse, haz ve mutluluk hissi ortaya çıkar. Bununla birlikte, çok fazla endorfin salgısı öfkeye, çok nadir olmakla birlikte obsesif-kompulsif bozukluğa sebep olur.

Endorfin hormonu nasıl artar?



1 - Acıyı bal eyleyince

Acı nörotransmiterlerin salgılanmasının yaygın bir nedenidir. Amaçları hissettiğiniz acının algısını değiştirmektir. Doğum sırasında kadınlar bunu hissetmiyor gibi görünse de, bu kimyasal mesaj taşıyıcıları olmadan acı çok daha artardı. En güzel tarafı da endorfinden dilediğinizce yararlanırken, bunun kötü bir bağımlılığa dönüşmemesi.

2 - Oksitosin hormonunun en büyük ekürisi

Başlangıçtan bitişe kadar, cinsel aktivite bu nörotransmiterlerin salgılanmasında önemli bir rol oynar. Devam eden fiziksel temas sürecin bir parçası olsa da, asıl bağlantı orgazmda yatar. Sadece endorfin salgılanmaz, oksitosin hormonu da salgılanır. İkisi birlikte yoğun şekilde mutluluk ve iyi hissetme hali aşamasına ulaştırır.

3 - Egzersiz ile doğru oranda artış

Egzersizin endorfin salgısını artırdığı birçok araştırmayla kanıtlanmıştır. Maraton koşucularının yarışın sonlarına doğru hissettikleri yoğun mutluluk hali de buna delil olarak sunulmaktadır. Özellikle yürümek, koşmak, yüzmek gibi aeorobik egzersizler endorfin düzeyini yükseltmektedir.

4 - Torpili yüksek bazı yiyecekler

Endorfin düzeyini yüksek tutmak istiyorsanız, B ve C vitaminleri ile demir ve çinkoyu bol olmasına dikkat edin. Çilek, dondurma, üzüm, makarna, muz ve çikolatayı bu torpilli yiyecekler içerisinde sayabiliriz. Eğer baharatları şekere tercih ederseniz, kırmızı biber işinize yarayabilir. Çünkü vücudunuz biberin sebep olduğu yanma hissini tatmin etmek için endorfin salgılamaya başlayacaktır.