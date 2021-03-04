Çocuklarda göz yaralanmalarından kaçınmak için öneriler

Son zamanlarda yapılan bir çok araştırma, bazı popüler oyuncak türlerinin genellikle çocukluk çağı göz yaralanmalarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bunlar arasında hava tabancaları, mermi atan diğer oyuncaklar, yüksek güçlü lazerler ve spor ekipmanları bulunur. Biz göz doktorları her yıl binlerce hastayı görünüşte güvenli oyuncakların neden olduğu yıkıcı göz yaralanmalarıyla tedavi ediyoruz.

Ülkemizde özellikle bayram günlerinde bu ürünlerin kontrolsüz bir şekilde satışı ile körlükle sonuçlanabilen üzücü kazalar ile karşılaşmaktayız, peki bu kazaları azaltmak için neler yapılabilir?

Havalı tabancalar, boncuk tabancaları gibi keskin, çıkıntılı veya mermi parçaları olan nesnelerden kaçının.

Çocukların yüksek güçlü lazer işaretçilerle oynamasına asla izin vermeyin. Teknolojinin ilerlemesi ile bu lazerler, göze sadece birkaç saniye lazer maruziyetiyle ciddi retina hasarına neden olma potansiyeline sahiptir. Kendi meslek pratiğimde hastalarıma lazer işaretçisini etrafındaki insanlara doğru hedeflememesini ve gözlerine tutmamasını öneriyorum ve çocuklar için de lazer işaretçi satın almamalarını tavsiye ediyorum.

Satın almadan önce etiket üzerinden hangi yaş aralığında kullanılacağı ile ilgili önerileri okumak da faydalı olabilir. Çocuğun yaşına uygun hediyeleri seçmek için, doğru montaj, kullanım ve gözetimle ilgili yaş tavsiyeleri ve talimatlarını arayın ve bunlara uymaya hassasiyet gösterin.

Çocuklarınızı kontrolünüz altındayken oyuncaklarla oynatın; eğer o anda yanlarında olamayacaksanız, çocuklar göz yaralanmasına neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli oyuncaklarla veya oyunlarla oynarken daima bir yetişkinin denetlediğinden emin olun.

Oyuncaklardan bahsetmişken ev kazalarında sıklıkla gördüğümüz bıçak, çatal, makas ve kalem ile yaralanmalara da değinmeden geçemeyeceğim, özellikle 5 yaş altında delici ve kesici aletleri çocuklarımızdan uzak tutalım. Bunlarla oyun oynamalarına müsaade etmeyelim.

Her ne kadar yaralanmalardan kaçınmak için önlem alsak da yaralanmaları sıfırlamak mümkün değildir, bu nedenle yaralanma esnasında da ne yapacağınızı (ve ne yapmayacağınızı) bilmek çok önemli. Tanıdığınız biri göz yaralanması yaşarsa, derhal bir göz doktorundan tıbbi yardım isteyin. Tıbbi yardım beklerken, göze sıkışmış herhangi bir nesneye asla dokunmayın, ovalamayın, göze baskı uygulamayın veya çıkarmaya çalışmayın.