Güneş gözlükleri hakkında tüm bildiklerinizi unutun

Atmosfer, zararlı ışınların büyük bir kısmını filtre etse de güneş ışığında UV (mor ötesi) ve IR (kızıl ötesi) ışınları bulunur yani bunları filtre edemez. Bu ışınlar, insan cildi ve göz sağlığını tehdit eder. Zararlı ışınlardan gözleri korumak ancak ideal bir güneş gözlüğü ile mümkündür.

Korunmasız gözlerde çok fazla güneş ışığının göz hastalığı riskini artırdığını biliyor muydunuz? İyi haber şu ki, önlemenin basit olması: UVA ve UVB radyasyonunun yüzde 99 ila 100'ünü engelleyen güneş gözlükleri ile bu zararlı etkilerden kurtulmak gayet mümkündür.

Gelin hep beraber neleri yanlış, neleri doğru bildiğimizi gözden geçirelim;

-Yanlış: Daha koyu camlar güneşten daha fazla koruma sağlar

Doğru: Camın koyuluğu korumanın göstergesi değildir. Camın üzerindeki etikette yüzde 100 UV engelleme yazdığından ve bu yazının doğruluğundan eminseniz gözünüz güvende demektir. Peki nasıl emin olabiliriz diye sorduğunuzu duyar gibiyim, hemen yanıtlayayım; sertifikalı gözlükleri tercih ederek emin olabilirsiniz zira çok ciddi denetimler ve testler sonrası bu sertifikalar verilmektedir.

-Yanlış: Bebeklerin ve çocukların güneş gözlüğü takmasına gerek yoktur

Doğru: Çocuklar güneşin zararlı ışınlarına yetişkinler kadar duyarlıdır. Küçük yaşlarda korumaya başlanan gözün sağlığının uzun vadede daha iyi olacağı açıktır, bu yüzden çocuklarınızın da güneş gözlüğü takmasını teşvik etmenizi öneririm.

-Yanlış: Güneş gözlükleri sadece güneşli günler içindir.

Doğru: UV ışığı bulutlardan ve pustan geçer. Mevsim ne olursa olsun, güneşe maruz kalma katarakt, göz etlerinde( pterygium) büyüme ve kanser gelişme riskini artırabilir. Buz ve kardan yansıyan güneş, bazen kar körlüğü olarak adlandırılan ağrılı bir göz rahatsızlığı olan fotokeratite yol açabilir.

-Yanlış: Güneş gözlüğünün boyutu önemli değil.

Doğru: Güneş gözlükleri ne kadar fazla koruma sağlarsa, gözlere daha az güneş hasarı verir. Yandan göze giren UV ışığını azaltmaya yardımcı olabilecek büyük boy güneş gözlüklerini veya göz etrafını saran tipte gözlükleri tercih etmenizde fayda var. Gözü genişçe çevreleyen gözlükler ayrıca rüzgar nedeniyle kuru göze karşı da koruma sağlayabilir.

-Yanlış: Polarize camlar güneşten daha fazla koruma sağlar.

Doğru: Polarize camların radyasyonu engelleme özelliği UV blokaj yapan diğer camlardan daha fazla değildir; ancak arabalardan, sudan veya kaldırımdan yansıyan parlamayı azaltabilirler, bu da günlük yaşantınızda konforunuzu artırır.

-Yanlış: Ucuz güneş gözlükleri koruma sağlamaz.

Doğru: Yeterli göz korumasını sağlamak için güneş gözlüklerinin çok pahalı olması gerekmez. Yüzde 100 UV engelleme özelliği ihtiva eden daha ucuz gözlükler, daha pahalı seçenekler kadar etkili olabilir. Etiketler bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bazı güneş gözlüklerinin UVA / UVB radyasyonuna karşı yüzde 100 koruma sağladığını, bazılarının da yüzde 100 UV 400 koruması sunduğunu görebilirsiniz içiniz bu konuda rahat olsun, her ikisi de güneşin zararlı radyasyonunu yüzde 100 engeller.

-Yanlış: Renkli camlar güneşten daha fazla koruma sağlar.

Doğru: Kehribar, yeşil ve gri lensler güneşin zararlı ışınlarının çoğunu engellemez. Bununla birlikte, renkli camlar spor yapanlar için daha fazla kontrast sunarak görüş kalitesini artırır.

Gözlerinizin tıpkı cildiniz gibi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunmaya ihtiyacı vardır. Güneş gözlüğü, göz sağlığı için yediden yetmişe kullanılması elzem olan, yıl boyunca etkili koruma sağlayan bir aksesuardır. Lütfen göz sağlığınızı ihmal etmeyin.