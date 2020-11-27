Eve kapanmak çocuğunuzun sanatsal yaratıcılığının gelişmesine engel olmasın

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sosyal aktivitelerin kısıtlanması nedeniyle çocuklarımızla evde daha fazla vakit geçirmekteyiz. Bu sürecin çocuklarımız üzerinde daha olumlu etkiler bırakması için, evde onlarla yapacağımız sanat etkinlikleri aracılığıyla yaratıcılıklarını geliştirmelerine destek olabiliriz. Çocuklara özgür ifade olanağı sağlayan sanatsal etkinlikler bir hayat rutini haline geldiğinde, ileri yaşlarda onların çağdaş, dengeli ve duyarlı bireyler olmasına destek olmaktadır. Çocuğun merkezde olduğu, analiz ve buluş yapmaya yönlendiren yaratıcı etkinlikleri ebeveynleriyle birlikte deneyimleyen çocuk, ifade gücünü ve özgüvenini geliştirir. Ailelerin çocuklarıyla birlikte bu aktiviteleri yaparken onlara özgür ve demokratik bir ortam sunması gerekmektedir. Ev içinde ebeveynlerin çocuğa uyguladığı baskıcı tutumlar çocuğun yaratıcılığını engeller. Gündelik yaşam rutininde çocuklarımızın aldığı sorumluluklarla benzer olarak, çocuğun yaptığı sanat etkinliğinde de sorumluluğunu alması yaratıcılığın gelişmesinde önemli bir etkendir.

Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik her çeşit aktivite, çocukların duygusal sağlığını ve akıl sağlığını beslemektedir. Yaratıcılığı geliştirme sürecinde çocuklar kendilerini önemli ve değerli hissetmektedirler. Keşfetme, analiz etme, problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kapsayan bir alan olan yaratıcılık, çocuklar üzerinde mutluluk hissini artırmaktadır.

Doğadan toplanan yaprak, taş, bitki gibi nesnelerle yapılan sanat aktiviteleri çocuğunuzun sanatsal yaratıcılığını geliştirirken doğayla ilişki kurmasını da sağlamaktadır. Aynı şekilde evde bulabileceğiniz ip, kumaş, atık malzemeler, gazeteler gibi gereçlerle yapılan sanatsal çalışmalar da çocuğunuzun hayal gücünün sınırlarını genişletmektedir. Malzeme seçmeyi ve yapacağı çalışmayı belirleme özgürlüğüne sahip olan çocuk özgüven duygusunu ve yaratıcılığını geliştirme olanağı bulmaktadır. Sanatsal aktiviteler yapmanın yanında, çocuğun bir sanat eserini incelemesine ve yorumlamasına fırsat vermek, onun hem görsel algısının gelişmesine hem de ifade becerisinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Bu aktiviteleri yaparken çocuğun sorduğu sorular ve ürettiği bilgiyi kullanması, aktif öğrenmeyi gerçekleştirmesine olanak vermektedir. Bunların yanında, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte tarih müzelerine ve sanat müzelerine yapacağı sanal geziler, çocukların kültürel gelişimlerini destekleyecektir.

Türkiye’den ve dünyadan müzelerin sanal turlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

- İstanbul Modern: https://www.istanbulmodern.org/tr/sergiler/sanatci-ve-zamani-sanal-tur_2249.html

- Pera Müzesi: https://www.peramuzesi.org.tr/dijital-sergiler

- Hermitage Museum: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/?lng=

- Uffizi Museum: https://www.virtualuffizi.com/explore-the-uffizi.html

- Louvre Museum: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne