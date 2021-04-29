Çocuklarınız tam kapanma sürecini sanat aktiviteleriyle hareketli geçirsin

Çocuklar resim, heykel ve seramik gibi sanat pratikleriyle ilgilenirken yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Kile şekil verme, kâğıdı makasla kesme ve yırtma, fırçayla yüzey boyama gibi aktiviteler aracılığıyla el becerilerini geliştirirler. İnce kas becerilerini geliştirmeye yönelik bu gibi aktivitelerin yanında tüm zamanını evde geçiren çocukların kaba motor becerilerini de geliştirebileceği ortamlar yaratmak gerekir. Sanatla hareketin bir araya geldiği, çocuklara keyifle yaptırılabilecek aktivitelerden biri ressam Jackson Pollock’un (1912-1956) “aksiyon resmi” adını verdiği teknikle yaptığı resimlerden yola çıkılarak yapılacak sanat aktivitesidir.

Pollock, atölyesinin zeminine serdiği büyük ebatlardaki tuval bezlerinin üzerinde gezinirken, boya kutularına batırdığı fırçalarından akıttığı boyalarla resimlerini yapıyordu. Böylelikle yaptığı resimlere o anda yaptığı hareketleri de dahil eden sanatçı aslında bir yerde hareketin de resmini yapmış oluyordu. Tuval bezinin bir köşesinden diğerine yürüyerek, kendi etrafında dönerek, kollarını farklı yönlerde hareket ettirerek oluşturduğu soyut dışavurumcu resimlerini boyaları kuruduktan sonra kasnağa gererek sergiliyordu.

Çocuğunuzla böyle bir sanat aktivitesini yapmak için sanat tarihinin öne çıkmış isimlerinden olan Jackson Pollock’un eserlerini ve resim yapım tekniğini internet arama motorlarından bularak işe başlayabilirsiniz. İzlemeniz gereken adımlar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Pollock’un resimlerini bilgisayarınızda ya da televizyonunuzda açabilirsiniz. (Mecbur kalmadıkça yazıcıdan çıktı almayarak dijital ortamda bu işlemi yapmanız, geri dönüşüme yönelik bir katkı olacaktır)

- Çocuğunuzla birlikte yapacağınız resim yorumlama sürecinde, resimde hangi renklerin olduğunu, bu renklerin çocuğunuz için ne ifade ettiğini, sanatçının bu resmi nasıl yapmış olabileceğini konuşun.

- Bir sonraki aşamada büyük boyutlardaki kağıt ya da tuval bezini yere sererek aksiyon resmine ilk adımı atabilirsiniz.

- Su bazlı bir boyayla ya da gıda boyasıyla hazırladığınız akışkan boyaları kutulara koyup fırçalarınızla birlikte yanınıza alın.

- Çocuğunuzla birlikte zemine serdiğiniz kağıdın ya da bezin üzerinde özgürce gezinerek, yürüyerek, eğilerek, uzanarak elinizde tuttuğunuz fırçalardaki boyaları akıtın.

- Yüzeyi dilediğiniz gibi renklendirerek, dilediğiniz gibi dolu ya da boş bırakarak resmi tamamlayarak kurumaya bırakın.

- İster bu haliyle ister çerçeveleyerek resminizi asın. Çocuğunuzun yaptığı sanat aktivitesinin sonucunu görmesi ve bunun takdir edilmesi her zaman özgüvenini pekiştirmesine ve kendini onaylamasına destek olacaktır.