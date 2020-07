Kurban bayramında beslenme önerileri

Kurban Bayramı’nda ise buna ek olarak et tüketimi ve sıklığı da artıyor. Dengesiz beslenme kısacık bayram tatilinde bile başta sindirim sistemi olmak üzere vücudun çeşitli alanlarında problemlere yol açabilir. Bu dönemde özellikle çocukların, yaşlıların, diyabet, böbrek, hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların, fazla kilo problemi yaşayanların beslenmelerine dikkat edilmeli ve uyguladıkları beslenme programı bozulmamalıdır. Bayramda sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesi, etin kesiminden tüketimine kadar geçen süreçte bazı prensiplere dikkat edilmesi, günlük et tüketim miktarı herkes için oldukça önemlidir.

-Her gün olduğu gibi bayram sabahlarında da dengeli ve besleyici bir kahvaltı yapılmalı, kahvaltı atlanmamalıdır. Kahvaltı için peynir, sebze söğüş ve yeşillikler, yumurta, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar ya da zeytin, kepekli veya tam buğday unlu ekmek, süt ya da yoğurt, az yağlı veya yağsız sebzeli omlet gibi seçeneklerle oluşturulmuş klasik ve hafif bir kahvaltı tercih edilmelidir. Kahvaltıda kurban bayramı dolayısıyla geleneksel et ve et ürünlerinden yapılmış kızartma, kavurma gibi yiyecekler tüketilmemelidir.

-Bayramda da çeşitli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, et tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Gün içerisinde et dışında süt, ekmek, sebze ve meyve gruplarının tüketimi ihmal edilmemelidir. Yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite gibi özelliklere göre değişmekle birlikte gün içerisindeki et tüketimi 100-150 gramı geçmemelidir. Etle birlikte mutlaka bol sebze tüketimine de özen gösterilmeli ya da etler sebzeyle birlikte pişirilmelidir.

-Gün içerisinde sabah, öğle, akşam olmak üzere 3 ana öğünün atlanmamasına dikkat edilmesi ve en azından 1 ara öğün yapılması sağlık açısından faydalı olacaktır. Et tüketimi için öğle ana öğün tercih edilmeli, gün içerisinde en az 8 su bardağı su tüketilmelidir.

-Bayram ziyaretlerinde şerbetli ağır hamurlu tatlı ve çikolata tüketiminde porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Bunlar yerine daha hafif olan sütlü, meyveli tatlılar ya da kuru-taze meyveler tercih edilmelidir. Yine bayram ziyaretlerinde sıkça karşımıza çıkan börek, zeytinyağlı sarma gibi aperatiflerde de tüketim miktarına dikkat edilmelidir.

-Gün içerisinde çay ve kahve tüketim miktarına dikkat edilmeli, yemekten en az 1 saat sonra tüketilmelidir. Bunların yerine yanında limon ile birlikte doğal sade maden suyu, bitki çayları ya da ayran, kefir gibi süt ürünleri tercih edilmelidir.

-Kurbanlık hayvan mutlaka veteriner kontrolünden geçmeli ve uygun koşullarda kesimi yapılmalıdır. Kesilen hayvan hemen pişirilmemeli, etler önce güneş almayan serin bir yerde 3-4 saat dinlendirilmeli ve sonrasında olgunlaşması için 24 saat +4°C de buzdolabında dinlendirilip daha sonra kullanılmalıdır.

-Kullanılmayan etler kullanılacak porsiyon miktarlarına göre ayarlanıp buzdolabı poşetlerine konularak dondurucuda -18°C de 4-6 ay saklanabilir. Etleri kıyma haline getirmek yerine parçalar halinde depolamak besin değeri kaybını azaltacaktır.

-Etler iyi çiğnenerek tüketilmelidir. Besin değerinin korunması açısından kızartma, kavurma, mangal işlemlerinden ziyade haşlama, buğulama ya da fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Eğer kavurma yapılacaksa tereyağı, kuyrukyağı gibi katı yağlar eklenmeden et kendi yağıyla düşük ısıda pişirilmelidir. Mangal tercih ediliyorsa ateş ile etler arasında en az 15 cm’lik boşluk olmalıdır.

-Etlerde görünür yağlar ayıklanarak etteki yağ miktarı azaltılabilir. Et için kullanılan doğrama tahtası ayrı, sebze-meyve için kullanılan tahta ayrı olmalıdır. Özellikle kalp-damar hastalığı olanlar sakatat tüketiminden kaçınmalıdır.