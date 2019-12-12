Kestane ölçülü tüketildiğinde çok yararlı

Haşlama, közleme gibi farklı şekillerde pişirilip tüketilen kestane, nişastadan zengin, karbonhidrat kaynağı bir besindir. Kestane bu nedenle un olarak da kullanılır. Kestane unu; ekmek, pasta, krep gibi unlu yiyeceklerde un yerine kullanılabilen glütensiz bir seçenektir. Karbonhidrattan zengin bir besin olması dolayısıyla ölçülü tüketilmeli, tüketilen miktara dikkat edilmelidir. Kestanenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 3-4 adet kestane 1 ince dilim ekmek yerine geçer. Karbonhidratlı bir besin olduğu için kan şekerini yükseltir. Bu nedenle süt gibi protein içeren bir besinle tüketilmesi kan şekerinin dengelenmesi açısından faydalı olur. Kestanenin besin değeri ve kalorisi meyvenin çeşidine ve pişirilme yöntemine göre farklılık gösterebilir. Kestanenin haşlanma ya da kavrulmayla kazandığı veya kaybettiği su miktarına göre kalorisi değişir. Aynı miktar haşlanmış kestane kavrulmuş kestaneden daha az kalori içerir. 100 gram haşlanmış kestane 120 kaloriyken aynı miktar kavrulmuş kestane 190 kaloridir.

VİTAMİN VE MİNERAL YÖNÜNDEN ZENGİN

Kestane, nişastadan zengin bir meyve olması yanında fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlara göre yağ miktarı düşük bir besindir. Bu yönüyle yağlı tohumlardan ayrılır. Vitamin ve mineral yönünden de zengindir. Sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, bakır, manganez, magnezyum gibi mineralleri; C vitamini, E vitamini ve B vitaminlerini içerir. 10 adet kestane ortalama olarak günlük manganez ihtiyacının yarısını karşılar. Antioksidan özellikteki manganez, kemik sağlığını korumaya yardımcı olur. 100 gram kavrulmuş kestane 5 gram lif içerir. Dolayısıyla kestane içerdiği lif, vitamin ve minerallerle günlük beslenme planının bir parçası olarak tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunan, sağlığa faydalı bir besindir.

FIRINDA KESTANE NASIL PİŞİRİLİR?

Kestaneleri yıkayıp, üzerlerine çizik attıktan sonra 1 saat suda bekletin. Ardından fırın tepsinizi 1 çay bardağı suyla ıslatın. Islattığınız fırın tepsisine kestaneleri çizikleri yukarı bakacak şekilde dizin. Önceden ısıtılmış 200 °C derece fırında kabukları açılıp kızarıncaya kadar pişirin.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL