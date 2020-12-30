Çam ağacından gelen sağlık

Çam yaprağı, çam poleni, çam kozalağı, ağaç kabuğu, çam terebentin gibi çam ürünlerinden sağlık alanında da faydalanılmaktadır. Bazı çam ürünlerinin çeşitli bileşenleri antioksidan özellikleri ile sağlığımızın korunmasına ve bağışıklığımızı desteklemeye yardımcı olabilir.

Çam Fıstığı: Pinus pinea (fıstık çamı) türü çam ağaçlarının kozalaklarından elde edilen çam fıstığı diğer adıyla dolmalık fıstık genellikle yemek ve tatlılarda kullanılır. Çam fıstığı yağ oranı yüksek bir besindir. 100 gr kuru çam fıstığı; 14,3 gr karbonhidrat, 13,9 gr protein, 67 gr yağ, 4 gr lif içerir ve 682 kkal enerji sağlar. Yağ içeriği yüksek olan çam fıstığının, yağ asitlerinin yarısı çoklu doymamış yağ asitlerinden, %28’i tekli doymamış yağ asitlerinden oluşur. İçeriğindeki sağlığa faydalı yağ asitleri ve antioksidanlar ile kalp sağlığı için faydalı bir besindir. Ayrıca içeriğindeki L-arginin ile kan damarlarının güçlenmesine, tansiyonun düşmesine ve pıhtılaşmayı önlemeye yardımcı olur. E, K vitaminleri ve magnezyum, demir, çinko, bakır, fosfor minerallerinden zengin bir besindir. Çam fıstığı içeriğindeki makro ve mikro besin öğeleriyle kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Beyin sağlığı için faydalı bir besindir. Alzheimer, bunama ve depresif ruh hali gibi problemleri önler. Yapılan bir çalışmaya göre çam fıstığı tüketimi kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Çam Poleni: Çam ağacının erkek organından salınan çam polenlerinin, sağlığa birçok faydası olduğu söylenmekte ve takviye edici gıda olarak kullanılabilmektedir. Çam poleni, karbonhidrat, protein, yağ asitleri, mineraller, folik asit, E ve B vitaminleri içerir. Yapılan bir çalışmaya göre, çam poleni, hücrelerde yaşlanmayı önlemeye yardımcı olabilir. Çam poleninin antioksidan özelliği nedeniyle iltihap önleyici özelliğe sahiptir. Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada çam poleni özütünün artrit semptomlarını azalttığı görülmüştür. Çam poleni testeron içeriği nedeniyle testeron seviyelerini artırmaya yardımcı olabilir.

Çam Kozalağı ve Yaprağı: Çam yaprağı (iğnesi) çayı, öksürük, boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Çam yapraklarındaki uçucu yağların mikrop öldürücü olduğu düşünülmektedir. Yapraklar, A ve C vitamini de içerirler. Çam yaprağı ve çam kozalağı antioksidan bakımından zengindirler. Ülkemizde bazı yörelerde olgunlaşmamış kozalaklar ve ağacın genç dalları suda kaynatılarak şurup biçiminde tüketilebilmektedir.