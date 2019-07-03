Kozalak şurubu faydaları neler, nasıl yapılır?

Çam kozalağı ve kozalak şurubunun faydaları çok az kişi tarafından bilinir. Oysaki çam kozalağından sadece süs amaçlı değil, sağlıklı karışımlar hazırlamak için de fayda sağlanabilir.

KOZALAK ŞURUBU ŞURUBU NASIL YAPILIR?

5 adet çam kozalağı geniş bir tencereye konur. Üzerini geçecek kadar su ilave edilir. Bu halde 24 saat boyunca bekletilir. Ardından tencere ocağa alınarak yarım saat kaynatılır. Yumuşayan çam kozalakları suyun içinden çıkarılır. İçine birkaç yemek kaşığı bal ilave edilir. Hazırlanan çam kozalağı şurubu arzu edildiğinde içilebilir. Günlük tüketimi bir çay bardağı ile sınırlı olmalıdır.

ÇAM KOZALAĞININ REÇELİ DE FAYDALI

Yarım kilo kozalak ve 10 adet kuru incirin üzeri yarım kilo şekerle kapatılmalı, iki üç saat kadar beklenmelidir. Ardından üzerlerini geçene kadar su ilave edilerek ateşte kaynatma işlemi yapılmalıdır. Su koyulaşıp kıvam alana kadar kaynatılmalı, oluşan köpükler alınmalıdır.

ÇAM KOZALAĞI ŞURUBUNUN FAYDALARI

• Kozalak şurubu, astım ve bronşit gibi hastalıklarda tedavi edici etkiye sahiptir.

• Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.

• Kozalak şurubu; bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu hastalıklara karşı korur.

• Mikroplara karşı vücudun dinç kalmasını sağlar.

• Metabolizmayı düzene sokar, uyku sorunlarının üstesinden gelir.

• Kozalak şurubunun sakinleştirici etkisi vardır, stresli anlarda tüketilebilir.