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GeriSeval Taşdemir Vajinismus hastaları tüp bebek yöntemiyle hamile kalabilir mi?
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Haberler>Yazarlar>Seval Taşdemir>Vajinismus hastaları tüp bebek yöntemiyle hamile kalabilir mi?

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
15.01.2021 - 09:58 |  Son Güncelleme:

Vajinismus hastaları tüp bebek yöntemiyle hamile kalabilir mi?

Seval Taşdemir
Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr.
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Seval Taşdemir
Seval Taşdemir
fertijin@fertijin.com.tr
Vajinismus hastaları tüp bebek yöntemiyle hamile kalabilir mi?
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Vajinismus hastaları yaşadıkları cinsel sorunlardan dolayı yıllarca çocuk sahibi olamıyor. Cinsel ilişki sırasında endişe ve korku yaşama sonucunda vücutta ortaya çıkan istemsiz kasılmalar cinsel birlikteliğin tamamlanamamasına neden oluyor. Çiftler her ne kadar ön sevişme sürecinde haz alsa da birleşme anında yaşanan korku nedeniyle hastalar geri çekilmektedir. Bu da vajinismus hastalarının gebe kalmasını olanaksız hale getirmektedir.

Bazı vajinismus hastalarında cinsel terapi bir çözüm olsa da bazı hastalar bu tedaviye cevap vermemektedir. Bu kısırlıkla çok karıştırılmaktadır ancak vajinismus herhangi bir şekilde kısırlığa yol açmamaktadır. Ancak hastaların istemesine rağmen cinsel ilişkiye girememesi durumunda genel olarak yardımcı üreme yöntemlerine başvurulmaktadır.

Vajinismus ve tüp bebek tedavisi

Vajinismus hastalarında cinsel birliktelik gerçekleşmediği için doğal yolla gebelik de mümkün olmamaktadır. Ancak tüp bebek gibi yardımcı üreme yöntemleri vajinismus hastalarının da çocuk sahibi olabilmesini sağlamaktadır. Tüp bebek tedavisini engelleyici herhangi bir sağlık problemi olmayan vajinismus hastaları rutin tüp bebek uygulamaları ile başarılı bir şekilde gebe kalabilir ve çocuk sahibi olabilirler.

Vajinismus hastalarında tüp bebek tedavisi herhangi bir farklılık göstermemektedir. Yumurta ve sperm hücreleri laboratuvar ortamında bir araya getirilerek embriyolar elde edilir. Daha sonra elde edilen bu embriyoların en sağlıklıları ve en canlı olanları seçilir. Kaliteli embriyolar rahme yerleştirilir ve böylelikle tedavi süreci tamamlanmış olur. Yalnızca farklı olarak transfer işlemi anestezi altında yapılmaktadır.

Hamileliğin vajinismus üzerine etkileri

Gebe kalmak ya da doğum yapmak vajinismus için bir çözüm değildir. Ancak bazı durumlarda doğum yapmak anne adaylarının üzerindeki sosyal ve çevresel baskıyı ortadan kaldırmakta ve onların daha rahat hissetmesini sağlamaktadır. Bu gibi durumlarda çocuk sahibi olan vajinismus hastaları cinsel ilişkide daha az endişe yaşamakta ya da bu hastalığı tamamen atlatabilmektedir. Ancak bu durum nadiren ortaya çıkmaktadır.

Vajinismus hastalarının tek problemi gebelik elde etmek olmadığı için bebek sahibi olduktan sonra da tedavi seçeneği düşünülmektedir. Vajinanın yapısında herhangi bozukluğun olmadığı, isteksizliğin tamamen psikolojik ve duygusal olduğu durumlarda uygulanacak cinsel terapi yöntemleri vajinismusun atlatılmasına yardımcı olmaktadır. Fizyolojik temelli vajinismusda ise bu fizyolojik bozukluk ortadan kaldırıldığında hastalar kendilerine daha fazla güvenmektedir.

Tüp bebek tedavisini etkileyen faktörlerTüp bebek tedavisini etkileyen faktörler

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Seval Taşdemir
Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr.
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