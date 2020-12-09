MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSeval Taşdemir Tüp bebek tedavisini etkileyen faktörler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Haberler>Yazarlar>Seval Taşdemir>Tüp bebek tedavisini etkileyen faktörler

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
09.12.2020 - 14:41 |  Son Güncelleme:

Tüp bebek tedavisini etkileyen faktörler

Seval Taşdemir
Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seval Taşdemir
Seval Taşdemir
fertijin@fertijin.com.tr
Tüp bebek tedavisini etkileyen faktörler
Abone Olgoogle-news

Tüp bebek tedavisinde başarıyı etkileyen en önemli faktörler arasında kadının yaşı, kadındaki yumurtanın kalitesi ve rezervleri, erkekteki spermlerin sayısı ve kalitesi yer alır.

Üreme hücreleri, yumurtanın döllenmesi ile embriyonun kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdir.

Tüp bebek tedavisine hazırlık aşaması çok önemli

Bunun yanı sıra hastanın tüp bebek tedavisinde doğru bir şekilde hazırlanması, tüp bebek tedavisinde uygulanan teknik uygulamalar tüp bebek tedavisinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında oldukça etkili bir rol oynar.

Kısırlığa neden olan problemlerin tedavi edilmesi gerekebilir

İnfertiliteye yani kısırlığa neden olan genetik bir problem söz konusu ise mutlaka genetik inceleme ve tedavinin ardından tüp bebek tedavisine geçilmesi gerekir. Ayrıca tüp bebek tedavisi sırasında vücutta hormon yükselmeleri oluşmuşsa rahmin dinlendirilmesi gerekir. Embriyolara ise freezing yani dondurma tekniğinin uygulanması gerekebilir.

Tüp bebek tedavisinde uygulanan yöntemler çok önemli

Tüp bebek tedavisinde doğru yöntemler, doğru bir şekilde uygulanmazsa çiftlerin tüp bebek tedavisinde başarı ciddi oranda düşebilmektedir.

Bunun dışında tüp bebek tedavisinde embriyoların ana rahmine tutunmasını sağlayan lazer yardımıyla tomurcuklanma yöntemi yani “assisted hatching” yöntemi tüp bebek tedavisinde başarı oranını artıran en önemli uygulamalardan biridir.

Günümüzde üremeye engel olan birçok sorun gelişen tıp sayesinde başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Donanımlı bir tüp bebek merkezi ve alanında uzman bir doktor seçimi ile bebek sahibi olma hayaliniz gerçek olabilir. Eğer doğal yollar ile bebek sahibi olamıyorsunuz çok geç kalmadan bir tüp bebek uzmanından destek alabilirsiniz.

 

 

False
Seval Taşdemir
Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Çocuklarda yemek alışkanlığı konusunda ebeveynlere yol gösteren öneriler
Psikolojik sağlamlık, bağışıklık sistemini de olumlu etkiliyor
Göz kuruluğu yaşayanlar için önemli uyarı! Koronavirüs riski oluşturabilir
Kronik rahatsızlığı olan kişilere ‘çift maske takmayın’ uyarısı