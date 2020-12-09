Tüp bebek tedavisini etkileyen faktörler

Üreme hücreleri, yumurtanın döllenmesi ile embriyonun kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdir.

Tüp bebek tedavisine hazırlık aşaması çok önemli

Bunun yanı sıra hastanın tüp bebek tedavisinde doğru bir şekilde hazırlanması, tüp bebek tedavisinde uygulanan teknik uygulamalar tüp bebek tedavisinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasında oldukça etkili bir rol oynar.

Kısırlığa neden olan problemlerin tedavi edilmesi gerekebilir

İnfertiliteye yani kısırlığa neden olan genetik bir problem söz konusu ise mutlaka genetik inceleme ve tedavinin ardından tüp bebek tedavisine geçilmesi gerekir. Ayrıca tüp bebek tedavisi sırasında vücutta hormon yükselmeleri oluşmuşsa rahmin dinlendirilmesi gerekir. Embriyolara ise freezing yani dondurma tekniğinin uygulanması gerekebilir.

Tüp bebek tedavisinde uygulanan yöntemler çok önemli

Tüp bebek tedavisinde doğru yöntemler, doğru bir şekilde uygulanmazsa çiftlerin tüp bebek tedavisinde başarı ciddi oranda düşebilmektedir.

Bunun dışında tüp bebek tedavisinde embriyoların ana rahmine tutunmasını sağlayan lazer yardımıyla tomurcuklanma yöntemi yani “assisted hatching” yöntemi tüp bebek tedavisinde başarı oranını artıran en önemli uygulamalardan biridir.

Günümüzde üremeye engel olan birçok sorun gelişen tıp sayesinde başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Donanımlı bir tüp bebek merkezi ve alanında uzman bir doktor seçimi ile bebek sahibi olma hayaliniz gerçek olabilir. Eğer doğal yollar ile bebek sahibi olamıyorsunuz çok geç kalmadan bir tüp bebek uzmanından destek alabilirsiniz.