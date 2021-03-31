Çocukları virüse karşı bilgilendirme

1- Ruhsal sağlığınızı koruyun

Sürekli ölüm, endişe ve tartışma içerikli programları izlemek ruh sağlığınızı olumsuz etkilemekle beraber bu olumsuz duyguların çocuğunuza da yansımasına sebebiyet verir. Bu nedenle öncelikli olarak hastalıkla ilgili doğru kaynaklardan bilgi almak ve bilgi kirliliğinden uzak durmak çok önemlidir.

2- Korkutmayın

Korkutarak çocuğa herhangi bir davranış kazandırmak doğru ve kalıcı bir yöntem değildir. Çocuk yapmaması gereken davranışı, korkutan figürün olmadığı her yerde tekrarlayabilir. Bunun yanı sıra çocuğu korkutmanın, çocukta nasıl duygular uyandıracağını ve ne gibi hasarlar bırakabileceğini tahmin etmek mümkün değildir. Çocuklar yaşlarına ve kişisel özelliklerine göre olayları farklı şekillerde içselleştirebilirler. Bu nedenle hastalıktan korunması amacıyla çocuğu korkutmak yerine anlaşılır bir dil kullanarak kısa ve öz şekilde çocuğu hastalık hakkında bilgilendirmek gerekmektedir. Bu bilgilendirmeyi oyun içinde yapmak çocuk için çok daha etkili bir yöntem olacaktır.

3- Nasıl korunabileceğini anlatın

Ellerin temizliği koronavirüs ile mücadelede dikkat edilmesi gereken ilk noktadır. Özellikle çocuklar her yeri ve her nesneyi dokunarak keşfettikleri için el yıkama alışkanlığı edinmeleri çok önemlidir. Eller yıkanırken birlikte 20’ye kadar sayabilir ve bu sırada oyuncaklardan veya çocuk şarkılarından faydalanabilirsiniz. Sabun kullanımının önemini anlatmak için sabun-karabiber deneyinden faydalanabilirsiniz.

Sabun-karabiber deneyi; Su dolu kaba biraz karabiber dökün. Karabiberlerin mikrop rolünde olduğundan bahsedin. Kulak çubuğunu sabuna batırıp ardından karabiberli suya daldırın. Sabun karabiberleri ittirecek ve böylelikle mikroplar sabundan kaçmış olacaktır.

Dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise maske kullanımıdır. Çocuğa maske kullanımını sevdirmek için maskeyi oyunlarınıza dahil edebilirsiniz. Örneğin oyun sırasında oyuncak bebek veya hayvanlarına maske takabilir ve süreci eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

4- Sorularını cevaplayın

Çocuğun virüs ile ilgili sorularını çocuğun anlayabileceği bir dilde dürüstçe cevaplamak gerekmektedir. Bu durum çocukta kaygı oluşumunu engeller. Aynı zamanda çocuğun ihtiyaç anında ebeveynlerinin yanında olduğunu bilmesi kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır.

5- Gün içinde yapacaklarınızdan bahsedin

Evden dışarı çıkacağınız zaman çocuğu nelerle karşılaşabileceği hakkında bilgilendirmek önemlidir. Örneğin birlikte markete gidiyorsanız, markette virüs olabileceğini bu nedenle her yere dokunmamanız gerektiğini anlatarak, temas halinde elinizi kolonya ile dezenfekte etmeniz gerektiğinden bahsedebilirsiniz. Çocuğun dezenfektan kullanım alışkanlığını pekiştirmek amacıyla, çocuğun hoşuna gidecek bir şişeyi onun için uygun içerikte dezenfektanla doldurarak ona verebilir böylece sorumluluk edinmesini de sağlayabilirsiniz.