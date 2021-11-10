Evde cilt bakımı: Anti-aging ürünlere ne zaman başlamalıyız?

Anti-aging ürünlerin cilt tipine göre seçilmesi önemli

Cildi anlamak, cildi analiz etmek ve buna göre anti-aging ürünleri seçmek önemlidir. Kuru cilde sahipseniz yağ verimini dengeleyebilecek yaşlanma karşıtı ürünler kullanmalısınız, karma veya yağlı bir cilde sahipseniz içeriği doğru olan sebum üretiminizi dengeleyecek ürünlere odaklanmalısınız. Cildiniz çok hassas ise alanında uzman hekimden destek almalısınız.

Güneş kremi kullanacağınız yaşlanma karşıtı ürünler listesinin başında olmalıdır. Çünkü erken yaşlanma belirtilerini azaltmanın yolu her gün güneş kremi kullanmaktır. Güneşe maruz kalma cildin yaşlanma sürecini büyük ölçüde etkilediğinden koruyucu ürünlerin kullanılması faydalı olacaktır. Bu nedenle her gün cildinize güneş kremi sürmelisiniz.

Vitaminler ile anti-aging etkisi

Güneşten gelen oksidatif stres ve ultraviyole radyasyon, kolajen ve elastini parçalayan enzimler üreterek cilt yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynar, bu da sonuçta ciltte renk değişikliği anlamına gelen pigmentasyon ve kırışıklıklara yol açar.

Birçok cilt sağlığı uzmanı, ince çizgileri ve sarkan cildi iyileştirmek için retinol, retinil esterler veya retinaldehit gibi A vitamini türevlerine sahip olan ürünleri tercih ederler, bunlar sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır!

A vitamini türevleri içeren kırışık önleyici kremler, yeni kolajen birikintilerinin oluşumunu teşvik edebilir ve tip I prokollajeni artırarak cildin bozulmasını önleyebilir. Kolajen, cilde elastikiyet ve sıkılık kazandıran, daha genç görünmesini sağlayan bir proteindir. Bu nedenle yaşlanma karşıtı cilt bakım rutininize A vitamini içeren yaşlanma karşıtı ürünler ekleyerek başlamak en mantıklı adımdır.