Bahar yorgunluğuna dikkat! Sıklığı giderek arttı

Son yıllarda özellikle sanayileşme, hava kirliliği, beslenme alışkanlıklarındaki değişme, küresel ısınma vb. nedenlerden kaynaklı olarak sıklığı giderek artmaktadır. Bahar mevsimi ile birlikte havadaki elektrik yükünde değişimler yani pozitif ve negatif iyon dengesi değişir. Bu iyon dengesine adapta olamama durumunda bahar yorgunluğunu daha fazla hissetmekteyiz. Aynı zamanda mevsim geçişlerinde vücudumuzda hormonal değişiklikler yaşanmaktadır, bu durumda yorgunluğun sebepleri arasında sayılmaktadır.

Bahar yorgunluğu mevsim geçişlerinde doğanın yeniden canlanmasına rağmen insanlarda enerji yoksunluğu, bitkinlik, isteksizlik, uyku sorunları, sabah uyanamama, kas, eklem ağrıları, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi belirtilerle kendini gösterir. Bahar yorgunluğu bir hastalık olarak kabul edilmemekle birlikte bir çok sağlık sorunu aynı yakınmalara yol açabildiği için doktorunuz tarafından mutlaka değerlendirilmelidir.

Bahar yorgunluğu belirtileri nelerdir?

Bahar yorgunluğu kişiden kişiye farklılık gösterebilmekle birlikte yorgunluk, enerji eksikliği, halsizlik, kas ve eklem ağrıları bütün kişilerde ortak belirtidir.

Öte yandan gastrit başta olmak üzere bir çok kişide mideye bağlı rahatsızlıklar gözlenebilir.

Bahar yorgunluğunda başta depresyon, uyku sorunları, sinirlilik ve anksiyete olmak üzere duygu durum değişiklikleri görülmektedir. Ayrıca baş dönmesi ve dengesizlik sıklıkla görülür.

Bahar yorgunluğunda görülen önemli rahatsızlıkların başında kalp damar hastalıklarında artış ve tansiyon düzensizliğidir. Isı ve nem değişimleri ile birlikte nefes darlığı ve akciğer hastalığı olan kişilerde yakınmalarının arttığını görebiliriz.

Saçlarda dökülme ve kopmalar ayrıca başta cilt kuruluğu olmak üzere cilt sağlığı ile ilgili bir çok hastalık mevsim geçişlerinde bahar yorgunluğuna eşlik edebiliyor. Bahar yorgunluğu yakınmaları hipotiroidi ile yani tiroid bezinin az çalışmasıyla çok benzerlik gösterir ayrıca tiroid hastalıklarının bu dönemde arttığını biliyoruz bu nedenle tiroid tetkiklerinin yapılması çok önem arz etmektedir.

Bahar yorgunluğu için öneriler

Bahar yorgunluğuna karşı en güzel önlem öncelikle güneşin çıktığı bugünlerde yeterli miktarda güneşlenmek ve havanın güzel olduğu saatlerde yürüyüş yapmaktır. Kısa bir tatil imkanı bulabilirseniz özellikle doğa ile iç içe olabilecek bir tatil planı çok faydalı olacaktır.

Düzenli egzersizlerle birlikte meditasyon gevşemeniz ve negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirmek için çok yararlı olacaktır.

Sofralarda sebze ve meyveye yeterince yer ayırmak gerekiyor. Çünkü bu dönemde vitamin ve mineral dengesi çok önem arz etmektedir. Özellikle C ve B grubu vitaminler, potasyum, magnezyum ve çinko açısından zengin gıdaları bol bol tüketmek gerekiyor. Günde 2-3 litre suyu dengeli şekilde güne yayarak içmek gerekiyor.

Uyku ritmi çok önemli uykuya başlama ve uykudan uyanma saatini değiştirmemek gerekiyor . Uyku ritmini bozabilecek stresten uzaklaşmak gerekiyor. Kitap okumak, hobiler edinmek veya mevcut hobilerinize zaman ayırmak faydalı olacaktır. Alkol, asitli-gazlı içecekler ve sigaradan uzak durmak faydalı olacaktır. Çay ve kahve tüketimine dikkat etmek ve antioksidan içeriği yüksek olan bitki çaylarını tercih etmek faydalı olacaktır.

Beyaz un ve şeker oranı yüksek olan gıda tüketimini azaltırken çok ağır ve yağlı yemekler yerine sebze ağırlıklı yemekleri tercih etmek gerekir. Sağlıklı bir kahvaltı güne iyi ve enerjik başlamak için faydalı olacaktır. Balık ve belli miktarda özellikle ceviz ve fındık olmak üzere kuruyemişler tercih edilmelidir.