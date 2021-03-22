Sağlıklı cilt için 10 beslenme önerisi

Günümüzde değişen beslenme alışkanlıkları ile artan birçok sağlık sorunu gibi cilt ile ilgili sağlık sorunlarında da ciddi artışlar görülmektedir. Gıda endüstrisinin geliştirdiği birçok rafine ve paketlenmiş ürün sağlığımızı ciddi anlamda bozmaktadır. Cilt sağlığınızı 10 basit beslenme önerisi ile sağlayabilirsiniz.

1. Hangi besinleri tüketmeyelim

- Rafine şekerlerden uzaklaşın: Öncelikle sağlıklı bir cilt için beslenmenizde cildinize zarar veren bazı gıdaları elimine etmeniz gerekir. Rafine şeker içeren özellikle paketlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Günümüzde atıştırmalık olarak çikolatalar, şekerlemeler, bisküviler, dondurmalar, kekler sıklıkla tüketilen gıdalar olmuş durumdalar. Şeker oranı yüksek ve birçok katkı maddesi içeren bu gıdalar glikasyon dediğimiz süreç ile vücutta iltihaba yol açarak birçok sağlık sorununa yol açtığı gibi cilt sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Glikasyon kollajen ve elastin gibi cildimiz için çok önemli yapılara zarar vermektedir. Ayrıca beyaz undan yapılmış rafine nişastalar da tıpkı rafine şeker gibi kan şekerini yükselterek vücutta benzer etkilere neden olur. Bu gıdaların fazla tüketilmesi uzun vadede cildin kırışmasına ve sarkmasına neden olur. Araştırmalar yüksek glisemik indeksli yiyeceklerin tam tahıllar ve baklagiller gibi düşük glisemik indeksli besinlerle değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.

- Fast-food tarzı gıdalar içerdikleri sağlıksız trans yağlar, katkı ve koruyucu maddeler nedeniyle cildimize birçok zarar verdiklerinden tüketilmemeleri gerekmektedir.

- İçecekler masum değil: Hazır meyve suları, gazlı ve asitli içecekler yüksek oranda şeker, glukoz ve fruktoz şurubu barındırdıkları için tıpkı rafine şekerlerde olduğu gibi bu içeceklerde glikasyon yoluyla cildimize zarar vermektedir. Cildin yenilenme ve tamir süreçlerine zarar vererek erken yaşlanma belirtilerine yol açmaktadır. Alkol ve sigara cilde zarar veren zararlı alışkanlıklar olup bırakılması ve tüketilmemesi cilt sağlığına olumlu etkilerde bulunur.

- Kuruyemiş tercihlerinde ise dikkatli olmak gerekiyor, mümkün olduğunca ölçülü miktarda tüketmek ve çiğ formların tüketilmesi faydalı olacaktır. Kavrulmuş ve yüksek oranda tuz ile işlem görmüş kuruyemişler faydadan çok zarar verebilir.

2. Yeterli su içmeyi unutmayın

Ülkemizde yapılan araştırmalarda ortalama günlük su tüketiminin maalesef istenen düzeyde olmadığı saptanmıştır. Yeterli su tüketmeyen kişilerde ciltte başta kuruluk olmak üzere birçok sağlık sorunu ortaya çıkmaktadır. Işıl ışıl parlayan sağlıklı bir cilt için mutlaka yeterli su tüketmeyi unutmayın.



3. Yeterli miktarda balık ve yumurta tüketilmeli

Balık kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde sağlıklı bir cilt için mutlaka düzenli tüketilmesi gerekiyor. Protein içeriği nedeniyle cilde esneklik veren kolajen yapımını destekliyor, kırışıklıkların azalmasına yardım ediyor ve güneşin zararlı etkilerine karşı koruyor. Omega-3 cildin kalınlaşması, yumuşaması ve esnemesi için faydalıdır. Eksikliği ciltte kuruluğa neden olabiliyor. Sağlıklı bir cilt için mevsim balıklarını haftada 2-3 kez tüketmek faydalı olacaktır. Yumurta protein kaynağı olması ve biotin içeriği sayesinde sağlıklı bir cilt için tüketilmesi gereken besinlerdendir. Saç dökülmelerini önleyici, tırnakları güçlendirici etkiye sahip olan ve sağlıklı bir cilt için olmazsa olmaz sayılan biotini yumurta yiyerek alabilirsiniz.

4. Domates ve kırmızı biber cildi korur

Güçlü bir antioksidan olan domates kalp hastalığı riskini azaltan ve kolesterol seviyesini düzenleyen etkileriyle öne çıksa da cilt sağlığı için olmazsa olmaz sebzelerden biri. Domates içerisinde bol miktarda olan beta karoten sayesinde cildi güneşin olumsuz etkilerinden korur ve kırışıklıkların oluşmasını engelleyici etki gösterir. Biber içerdiği C vitamini ve karoteonidler sayesinde cildin kan akışını düzenler ve bu sayede yaşlanma karşıtı etkiler sağlar.

5. Ay çekirdeği ve ceviz önemli

Sağlıklı bir cildin devamlılığında anahtar role sahip olan E vitamininin harika bir kaynağı olan ay çekirdeği UV ışınlarının deride neden olduğu oksidatif zararı azaltmaya yardımcı olur ve cildinizin daha genç görünmesine katkı sağlar. Hafıza güçlendirici, diyabet hastaları için kan şekerini dengeleyici ve kalp koruyucu özelliklere sahip olan ceviz, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde cildinizin de elastik yapısını koruyarak daha sağlıklı olmasına yardım eder.

6. Brokoli, ıspanak, lahanagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve avokado

Çinko, A vitamini, C vitamini gibi cilt sağlığı için önemli vitamin ve mineraller içeren bu sebzeler, aynı zamanda içeriğinde yüksek oranda antioksidan bulundurması sayesinde cildin kurumasına ve kırışmasına neden olabilecek oksidatif hasarı önlemeye yardımcı oluyor. Bu sebzeleri sofralardan eksik etmemek gerekiyor. Bu sebzeler ciltte antiaging etki oluşturarak yaşlanma karşıtı işlev görürler. Kaliteli yağ içeriği yüksek olan avokado A, C, E vitaminlerinden zengin olması, antioksidan içermesi sayesinde cilt sağlığı için çok faydalıdır. Avokado güneşin zararlı olabilecek etkilerine karşı da cildi korumaktadır.

7. Kefir ve yoğurt

Bağışıklık güçlendirici ve bağırsakları düzenleyici etkileriyle öne çıkan kefir, aynı zamanda antioksidan aktivite gösteren bileşenler içermesi sayesinde cildi oksidatif strese karşı koruyor. Bu, hücrelerin yaşlanmasını geciktirmesi anlamına geliyor.

8. Zerdeçal ve Hindistan cevizi yağı

Yaşlanma karşıtı özelliği sayesinde daha genç görünüm sağlayan zerdeçal, içerdiği E vitamini ile cildin nemlenmesine destek oluyor. Yüksek C vitaminine sahip olması sayesinde kolajen üretimini artırmaya yardımcı olarak daha elastik ve sağlıklı görünümlü bir cilt sağlarken cildin doğal rengine kavuşmasına yardım ediyor. Hindistan cevizi yağı çok faydalı olduğu halde ülkemizde tüketimi yeterince yaygın değil ancak kuru olan ciltler için çok faydalıdır. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde cildin daha genç görünmesini sağlıyor.



9. Kakao cildinizi de mutlu eder

Çoğu kişi için çikolata mutluluk demek. Kakao saf tüketildiğinde cildimizi de mutlu ediyor. İçerdiği magnezyum, demir, kalsiyum gibi minerallerin yanı sıra antioksidan özelliği sayesinde yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cilde canlı görünüm kazandırıyor. İşlenmiş çikolatalar içerdikleri yüksek oranda şeker ve katkı maddeleri nedeniyle cilde zarar vermektedirler. Bu nedenle kakao ve bitter çikolata tercih edilmesi faydalı olacaktır.

10. Zeytin

Sofralarımızın vazgeçilmez sağlıklı besini zeytinin içinde bulunan antioksidanlar cildin güneş ışınları ve hava kirliliği gibi olumsuz etmenlerden arınmasını sağlar. Ayrıca serbest radikallerin kontrolünde de aktif rol oynayarak cildin kırışıklık ve solgunluğunun azalmasına yardım eder. A ve E vitaminleri açısından zengin olan zeytin cildin daha pürüzsüz ve yumuşak olmasını sağlıyor.