Sperm sayısı nasıl arttırılır?

1)Varikosel tedavisi

Varikoseli olan hastaların yaklaşık %40’ında sperm azlığı görülebilmektedir. Varikoselin ameliyat ile düzeltilmesi ile sperm sayısında düzelme tespit edilebilir.

2) İnmemiş testis tedavisi

Anne karnında testislerin olması gerektiği gibi skrotuma (torba) inmeyip karın içinde ya da kasıkta bir yerde kalması sperm yapımında problemlere yol açar. İnmemiş testisin tedavisi sağlıklı sperm üretimi açısından büyük önem taşır.

3) Sperm taşıma sistemindeki hasarların düzeltilmesi

Ameliyatlar sırasında, travma ya da gelişimsel nedenler (kistik fibrozis gibi) ile spermin taşındığı kanallarda oluşan hasarların ameliyat ile düzeltilmesi gerekebilir.

4) Enfeksiyonların tedavi edilmesi

Özellikle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar menideki sperm sayısının azalmasına sebep olabilir. Var olan enfeksiyonların tedavisi ile geçici olan bu durum düzeltilebilir.

5) Boşalma ile ilgili mevcut problemlerin düzeltilmesi

Erkeklerde orgazm sırasında boşalırken meninin tamamen penise doğru ilerlemeyip bir kısmının geriye doğru kaçması geriye boşalma yani retrograde ejakülasyondur. Geriye boşalma problemi olan erkeklerde sıklıkla düşük sperm sayısı görülebilir. Geriye boşalmanın tedavisinin sağlanması ve boşalma problemlerine yol açan diğer hastalıkların tedavi edilmesi sperm sayısında iyileşme görülebilir.

6) Kullanılan ilaçların düzenlenmesi

Beta bloker, tansiyon ilaçları ya da antibiyotikler boşalma ile ilgili problemlere ve sperm sayısında azalmaya yol açabildiğinden dolayı, bu ilaçların gerekli durumlarda mümkünse değiştirilmesi sperm sayısının arttırılmasına fayda sağlayabilir.

7) Ağır metal ve kimyasal maruziyetinden kaçınmak

8) Testislerin aşırı sıcaktan korunması

Dizüstü bilgisayarların genital bölgeye yakın olacak şekilde değil, masa üzerindeyken kullanılması

Dar pantolon giyilmemesi, uzun süreli oturmamak ya da ayakta durmamak

Saunaya sık sık gitmemek

9) Aşırı alkol kullanmamak

10) Kas güçlendirici amaçlı steroid kullanılmaması

11) Sigara içmemek

12) Kilo kontrolünün sağlanması

Obezitesi olan hastaların kilo vermesi, düzenli egzersiz yapması ve mevcut kilosunu koruması sperm sayısı ve kalitesi açısından çok önemlidir.

Glutensiz diyet uygulaması ile özellikle çölyak hastalarında çocuk sahibi olma başarısında artma görülmektedir.

13) Stres kontrolü

Hemen her hastalıkta önemli bir faktör olarak karşımıza çıkan stres ile sperm yapımı da ilişkilidir. Stres yönetiminin sağlanması, depresyon varsa tedavisinin sağlanması önemlidir. Hastaların çocuk sahibi olamama nedeniyle duygudurum değişikliği yaşamaları bile sperm üretimini olumsuz etkilemektedir. O yüzden stresle baş edebilmek, gerekli durumda profesyonel destek almak faydalı olacaktır.

14) Hormon bozukluklarının düzeltilmesi

Testosteron eksikliği olması durumunda testosteron yerine koyma tedavisi ile sperm sayısında düzelme olabilmektedir. Uygun tedavi seçeneği hastanın durumuna göre hekim tarafından düzenlenmelidir.

15) Alternatif yöntemler

Koenzim Q, folik asit, L-karnitin, çinko ve panaks ginseng kullanması ile sperm sayısında artış sağlanabilir.

Sperm sayısı az olan erkeklerin yukardaki önerilerden fayda görememesi durumunda yardımcı üreme teknikleri ile çocuk sahibi olabilme şansı vardır. Çiftlerin çocuk sahibi olmalarına engel olabilecek durumlar açısından değerlendirilmeleri ve bu yönde gerekli tedavilerin planlanması önemlidir.