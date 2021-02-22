Histeroskopik polip ameliyatı nasıl yapılır?

Rahim içi polip nedir?

Uterin polipler, uterusun iç duvarındaki hücrelerin büyümesi ile oluşur. Uterin polipler, rahim zarından (endometriyum), genellikle uterus boşluğuna uzayacak şekilde büyüyen, büyüklüğü genelde en fazla birkaç santim olan yumuşak kırmızı çıkıntılardır. Polipin sapı genellikle kısadır, ancak bazen polipin rahim ağzından çıkması için yeterince uzar. Polipler kanamaya eğilimlidir ve fallop tüplerinin yakınında gelişen uterus polipleri tüplerin girişlerini tıkayabilirler ve gebe kalmayı etkileyebilir. Uterus polipleri menopoz öncesi veya sonrası kadınlarda gelişebilir. Menopoz öncesi dönemde çok nadiren poliplerden kanser gelişebilir. Ancak menopoz sonrası dönemde polipler ile rahim iç zarının kanseri olan endometrium kanserinin görülme ihtimali artmaktadır.

Polip belirtileri

Uterin polipleri olan birçok kadında hiçbir belirti görülmez. Diğerlerinde, aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçı mevcut olabilir:

Düzensiz adet kanaması gibi sık veya öngörülemeyen aralıklarla değişen miktarlarda kanama

Adet dönemleri arasında kanama

Aşırı derecede ağır adet dönemleri

Anormal vajinal akıntı

Menopoz sonrası vajinal kanama

Poliplerin tanısı nasıl konur?

Endometrial polipler hem menopoz öncesi hem de menopoz sonrası kadınlarda anormal vajinal kanamanın sık nedenlerinden biridir. Endometrial polip geliştirme olasılığı yaşla birlikte artmaktadır. Endometrial polip gelişimi için risk faktörleri arasında Tamoksifen (meme kanserini tedavi etmek için kullanılır), hormon replasman tedavisi, hipertansiyon ve obezite bulunur.

Endometrial polipler zaman zaman hiçbir semptomu olmayan kadınlarda bulunur. Pelvik ultrason muayenesinde ya da kalça ağrısı gibi tamamen farklı konular için yapılan pelvisin görüntüleme tetkiklerinde rastlantısal bir bulgu olarak görünebilirler.

Bazen bir polip uterus iç zarına doğru büyüyen bir miyom ile karıştırılabilir. Ultrason ile polip-miyom ayrımını yapmak mümkün değil iken, histeroskopik gözlemde büyük ihtimalle birbirinden ayrılabilir. Ancak, bir endometrial polipin kesin tanısı, polipin cerrahi olarak çıkarılmasından sonra bir patolog tarafından mikroskopik inceleme yapılması ile konulur.

Unutmamak gerekir ki ultrasonografi polip, miyom veya başka rahim içi anormallikleri tam olarak ayırt edemez. Sadece rahim içinde anormal bir durum olduğunu ortaya koyar. Sulu ultrasonografi olarak da bilinen sonohisterografi de benzer şekilde rahim içinde yer kaplayan bir lezyon olduğunu söyleyebilir ama tam olarak ne olduğunu söyleyemez. Ancak tanısal (ofis) histeroskopi rahmin içinin tam olarak görüntülenmesini sağladığından dolayı, işlemi gerçekleştiren hekime daha doğru sonuç verir.

Histeroskopik polip tedavisi nasıl yapılır?

Histeroskopik polip tedavisi ofis şartlarında veya hastane şartlarında yapılabilir. Eğer kullanılacak histeroskopun kalınlığı 3-5 mm arasındaysa ofis şartlarında histeroskopinin rahim içi yer kaplayan lezyonun ne olduğunun anlaşılmasında ve sonrasında da bu yer kaplayan lezyon polip ise aynı anda genel anesteziye ihtiyaç duymadan küçük kalibreli histeroskopik makas ve grasperlarla polip çıkarılması gerçekleştirilebilir.

Birden fazla polip varlığında veya rahim içi yer kaplayan lezyon miyom, rahim içi yapışıklık, rahim perdesi vb gibi durumlar ise operatif histeroskopi ile ve hastane şartlarında işlemin yapılması daha uygundur.

Histeroskopik polip tedavisine hazırlık

Eğer ofis (tanısal) histeroskopi yapılacak ise ve genel anestezi almayacaksanız ek bir hazırlık uygulamaya gerek yoktur. Zamanlama histeroskopi işleminde daha önemlidir. Histeroskopi işlemi tercihen adetin bitiminden birkaç gün içinde yapılır.