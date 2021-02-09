Kolposkopi nedir, hamileyken yapılır mı?

Kolposkopi endiksiyonları neler?

Anormal smear sonucu, yüksek riskli HPV tipinin tespit edilmesi, cinsel ilişki sonrası kanama durumlarında, jinekolojik muayene sonrası vajen veya vulva bölgelerde kanser öncüsü lezyon bulunduğu durumlarda kolposkopi yapılması önerilir.

Kolposkopi sırasında biyopsi yapılır mı?

Kolposkopi işlemi sırasında gerekli hallerde yani şüpheli lezyon varlığında rahim ağzı biyopsisi veya biyopsileri alınabilir.

Kolposkopi işlemi ne kadar sürer?

Kolposkopi işlemi yaklaşık olarak 10 dakikalık bir işlemdir. Ancak kolposkopi sırasında servikal yani rahim ağzı biyopsileri yapmak gerekirse, kolposkopi işlem süresi yaklaşık 15-20 dakikayı bulmaktadır.

Kolposkopi ağrılı bir işlem mi?

Kolposkopi işlemi esnasında herhangi bir ağrı olmamaktadır. Servikal biyopsi alınması dahi ağrısız bir işlemdir.

Kolposkopi işlemi için genel anesteziye ihtiyaç var mı?

Özellikle endişesi yüksek hastalarda nadiren genel anesteziye ihtiyaç olmaktadır. Ancak bu durum nadiren gerçekleşir.

Kolposkopi hamilelikte yapılabilir mi?

Kolposkopi hamilelikte güvenle yapılabilir ama kolposkopi sırasında rahim ağzı kanalı içerisinden biyopsi alınmaz.