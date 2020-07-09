Oyun sanal, tehlike gerçek… ‘Mavi Bebek’ oyununa dikkat!

Momo, Mavi Balina’dan sonra şimdi de Mavi Bebek… Bu tarz oyunlar çocukların psikolojisini nasıl etkiliyor?

Başlarda oyun ya da eğlence gibi başlayan bu davranışlar zaman ilerledikçe tehlikeli bir yöne evrilerek eğlenme duygusu yerini endişe ve korkuya bırakıyor. Korku ile birlikte birey, davranışlarının kontrolünü yitiriyor ve sarmalın içerisine giriyor. Ailesinden çekindiği için kimseyle paylaşamıyor ve ciddi psikiyatrik hastalıkların ortaya çıkma ihtimali artıyor.

Peki, çocukları nasıl ele geçiriyor?

Bu tarz uygulamaların içerikleri hemen hemen aynı, yıllar geçtikçe isimleri değişiyor sadece. Çocuk ve ergenleri bu tarz uygulamalara çeken, ergenlerin yenilik ve heyecan arayışı ile birlikte merak duyguları... Ergenlik süreci, bireylerin fren mekanizmalarının tam gelişmediği, kendi davranışlarını kontrol etmekte zorlandığı ve riskli davranışlara yatkınlığın en fazla olduğu dönemdir. Özellikle öz güven problemi yaşayan, duygularını ifade etmekte ve yönetmekte zorlanan, akran ilişkilerinde sorunları olan, içe kapanık ve çekingen bireyler risk altındadır. Sanal ortamdan gelen her uyarana karşı tepki göstererek var olmaya çalışırlar. Bu dönemde sıkıntı, kaygı, öfke gibi olumsuz duygularını ebeveynleri ile paylaşmaktansa sanal ortamda zaman geçirerek bu olumsuz duygularla baş etmeye çalışırlar.

Aileler çocukların bu tarz oyunları oynadığını nasıl anlayabilir?

Aniden gelişen duygu ve davranış değişiklikleri, tek başına kalma isteği, terleme, huzursuzluk, yerinde duramama gibi endişeli belirtiler durumu ortaya çıkarabilir.

Sanal ortamda çocukları tehdit eden oyunlarla ilgili anne babalar nelere dikkat etmeli?

-Öncelikle ailelerin sonra da çocuk ve ergenlerin sosyal medya okuryazarlığı yetilerini geliştirmeleri gerekir.



-İnternet ve sosyal medyanın güvenli bir alan olmadığı, kontrolsüz internet sitelerinden gelecek tehlikelere karşı hayır deme becerisini geliştirmeleri için çaba sarf etmek gerekiyor.



-Çocukların yaşlarına uygun sitelere giriş izni veren güvenli internet paketlerinin kullanımı, girilen internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının ebeveynler tarafından takip edilmesi, bilgisayarların tüm aile bireylerinin görebileceği bir ortamda bulunması ve eğer mobil telefonu var ise şifrelerinin açık olması sağlanmalıdır.

-Ergen ve aile arasında duygu köprüsü kurulmalı, ergenlerin duygu ifade etmelerine izin vererek paylaşımlarda bulunması faydalı olacaktır.