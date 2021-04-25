Çocuğunuza Covid-19 testi yapılmalı mı?

Elbette çocuk doktorunuz, çocuğunuza ne zaman, nerede, hangi amaçla ve hangi testi yaptıracağınız konusunda yardımcı olacaktır. Bu yazı genel bir bilgilendirme amaçlıdır.



Hangi çocuklara test yapılmalı?

• Covid lehine bulguları olup doktor muayenesi sonrası teste gereksinim duyulanlar,

• Covid hastasıyla teması olup her türlü belirti ve bulgusu olanlar,

• Okula giden veya toplu halde spor eğitimi alan belirtisi olan çocuklar,

• Ameliyat veya tıbbi tedavi için hastaneye yatanlar,

• Yurtdışına seyahat edecekler.

Ne zaman yapılmalı?

• Yukarıdaki durumlarda hemen test yapılmalı.



• Covid-19 tanılı kişiyle yakın temasta bulunan, ancak enfeksiyon semptomları olmayan çocuklara test için, maruz kaldıktan en az 4 gün sonrasını beklenmesi önerilir.

Çocuklara niçin test yapılır?

• Asemptomatik veya hafif belirtisi olan çocuklara Covid pozitif saptandığında antiviral tedavi başlanmaz.

• Ancak başta zatürre olmak üzere, hastaneye yatırılması gereken çocuklara antiviral tedavi başlanacağı için Covid pozitifliğinin saptanması önemlidir.

• Çocukta pozitiflik saptandığında ev halkını korumak ve belirti gösteren erişkinleri test ile saptayıp tedavi başlamak.

• Okula veya spora gidiyorsa, negatifleşene kadar göndermemek amacıyla test yapılmalıdır.



Covid-19 test türleri

Şu anda üç ana Covis-19 testi türü mevcuttur.

1) Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri, son derece doğru sonuç verir. Solunum yollarında SARS-CoV-2 virüsü parçalarının saptanması amaçlanır. Genellikle test örneği için burun, boğaz veya bazen tükürük kullanırlar. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından yetkilendirilmiş veya onaylanmış bir PCR testi, bir çocuğun aktif bir Covid-19 enfeksiyonu olup olmadığını belirlemek için "altın standart" olarak kabul edilir.

2) Antijen testi, bir diğer tanı testidir. Burun veya boğaz kullanır. Bazı antijen testleri, bir saat veya daha kısa sürede mevcut olan hızlı sonuçlar vermek için onaylanmıştır. Pozitif antijen test sonuçları genellikle güvenilirdir. Test sonucu negatifse, çocuğunuzun Covid-19'a sahip olmadığından emin olmak için bir PCR testi gerekebilir. Bunun nedeni negatif antijen testlerin daha az doğru olma eğiliminde olmasıdır. Bu nedenle, bazı özel ve hızlı sonuç alma gereken durumlarda yapılır.

3) Antikor testleri, çocuğunuzun kanında antikor adı verilen özel proteinleri saptamak amacıyla yapılan testlerdir. Vücut bunları Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 gibi virüslere karşı savaşmak için yapar. Antikor testi, hiçbir belirti olmasa bile, çocuğunuzun geçmişte bir noktada Covid-19 geçirip geçmediğini belirlemek amacıyla yapılır, mevcut bir enfeksiyonu teşhis etmek için yararlı değildir.

Antikor testinin pozitif olması çocuğumun Covid-19'a karşı bağışıklığı olduğu anlamına mı geliyor?

Covid-19 antikorunun kanda pozitif olması, özellikle varyant suşların şu anda yaygın olduğu bu dönemde tekrar kişinin enfeksiyon geçirmeyeceği anlamına gelmez. Dolayısıyla, bugün bildiklerimiz temel alınarak, pozitif antikor testi Covid-19 virüsüne karşı korumayı doğrulamaz.

Antikor testleri, okullar, çocuk bakım evleri veya yurtlar gibi gruplara güvenli bir şekilde girme veya geri dönme konusunda karar vermek için kullanılmamalıdır. Antikor testi pozitif olan herkes, maske takmak, fiziksel mesafe, el yıkama ve zamanı geldiğinde aşı yaptırmak gibi Covid-19 önleme adımlarına devam etmelidir.

Sonuç:

• Pandemi döneminde, çocuğunuzun sağlığı ile ilgili her durumu görüşmek için mutlaka çocuk doktorunuzu arayın.



• Çocuğunuzun rutin kontrollerini ve çocukluk çağı aşılarını asla ihmal etmeyin.



• Doktorunuz çocuğunuzu muayene etmek için davet ettiğinde, hemen götürün.



• Çocuğunuza PCR, antijen veya antikor testi yaptırdıktan sonra, pozitif veya negatif test sonuçlarını ve bundan sonra ne yapmanız gerektiğini doktorunuzla konuşun.