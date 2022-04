Baba olmak bazen sabır ister

Ben bu noktada, çocuk olmasına niyetlendiğiniz günden itibaren 1 yıl beklemenizi öneriyorum. Çok bariz bir aksi durum söz konusu değilse, eşinizin yaşı da uygunsa bir yıl içinde büyük olasılıkla hayaliniz gerçekleşecektir. Bu sürede herhangi bir tedavi arayışına girmeye gerek yok. 30 yıldır bedeniniz sizi baba yapmak için hazırlandı. Bunun sonucunu almak için az bir süre daha beklemeniz sizi endişelendirmesin. Bazen bir yıl içinde de gebelik görülmeyebilir. İşte o zaman bir sorun olup olmadığını ortaya çıkarmak için bazı tetkikler gerekecektir. Bu da sizi üzmesin çünkü hormon yetersizliği, kanal tıkanıklığı, oksidatif stres, DNA hasarı gibi bir sorun ortaya çıkarsa 3-6 aylık tedavi süreci içerisinde yine çocuk olabilir.

Diyelim ki tahlilde azoospermi olduğu anlaşıldı ve testislerden ameliyatla sperm aramaya karar verdik. Yaptığımız TESE’lerin üçte birinde tüp bebekle sonuç alabiliyoruz. Çok şanslıysak yeni ROSI tekniği de sizi baba yapabilir. Eşi 48 yaşında olan bir hastamda TESE ile sadece 1 tane sperm bulduk, eşinde ise yine sadece 1 tane yumurta çıktı ama tüp bebek ile ikiz çocukları oldu.

İnsan biyolojisi çok ilginçtir, tahlillerde sadece birkaç sperm çıksa bile hiç beklemediğiniz bir anda bunlar eşinizi gebe bırakabilir. Sperm sayısı 500 binden az olan erkeklerin %4’ü eşlerini doğal yolla gebe bırakabilmekte! Bu elinizdeki sperm tahlillerinde her alanda 4-5 adet sperm görüldü şeklinde yazar. Tabii ki netice almak için birkaç yıl beklemek gerekebilir ama dediğim gibi hiç şansımız yok şeklinde düşünmeyin.

Hiç kuşkusuz nadir sperm çıkan erkeklere çocuk olması için beklemeleri önerilmez. Çünkü bazı genetik bozukluklarda sperm üretimi zaman içinde daha da kötüleşerek tamamen kaybolabilir. Bu riski göze almamak için en ideali bir an önce tüp bebek yapılmasıdır. Hatta ilk görüldüğü anda spermleri dondurup saklarsak sonraki denemeler için de elimizde bir depo oluşturmuş oluruz. Tüp bebeğin başarısı en fazla %50’dir. Ancak her ay peş peşe tüp bebek de yapılmaz. İşte söylemek istediğim de bu; yani tüp bebeğin tutmaması her şeyin bittiği anlamına gelmez. Hiç ummadığınız anda eşiniz doğal yolla da gebe kalabilir. Çocuk olması için tek bir spermin yumurtaya ulaşıp döllenme yapması yeterli. Bunun için o spermin sadece güçlü hareket kabiliyeti olan bir kuyruğa ve sağlıklı bir genetik malzemeye ihtiyacı vardır. Bununla birlikte şayet sperm sayısı azalmışsa sperm üretiminin de kalitesi bozulmuş demektir, yani bu spermlerin doğal haliyle döllenme yapabilecek güçleri azalmıştır. O nedenle bir süre tedavi ile bunların desteklenmesi şanslarını artırır. Varikoselin düzeltilmesi, hormonal dengenin sağlanması, metabolizmayı düzenleyecek ilaçlar ya da destek ürünleri bu süreçte faydalı olabilir. Tabii ki sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı temel koşuldur.

Pekiyi bu süreci nasıl geçirmek gerekiyor? Bir beklenti içine girildiğinde zaman geçmek bilmez. Değil birkaç yıl, birkaç ay beklemek bile zor gelir. Burada sizi rahatlatacak olan, tedaviniz için gereken neyse her şeyin yapıldığı konusunda ikna olmanızdır. Bunu da doktorunuz sağlar. Bırakın takibinizi o yapsın. Kontrolleriniz dışında kendinize zaman ayırın. Günlük işlerinize devam edin, hayatınızı yaşayın. Günümüz teknolojisinin size sağlayacağı başarı oranlarını kabul edin. Doğal yolla çocuk olur dediğimizde bunun her ay için %20-30 civarında olduğunu, tüp bebeğin de ancak %50 sonuç vereceğini, TESE’ye girenlerin üçte birinde olgun sperm bulunabileceğini bilirseniz, daha sonra hayal kırıklığına uğramazsınız.

Ama hayallerinize son verecek bir sınır olmadığını da düşünerek denemeye devam edebilirsiniz. Bir noktada sabrınız ya da gücünüz tükenebilir, işte o zaman mutluluğu eşinizle birlikte geçireceğiniz geleceğinizde arayın. Unutmayın, hayat devam ediyor ve siz de büyük bir şans olarak dünyaya geldiniz. Bu şansınızı en iyi ve verimli şekilde değerlendirin. Çeşitli sosyal yardım kuruluşlarında gönüllü olmanız, oradakilerle ilgilenmeniz sizi çok rahatlatacak, içinizi kemiren endişeleri uzaklaştıracaktır. Birilerine destek olmanız, yaptıklarınızın onları mutlu ettiğini görmeniz yaşamanıza anlam katar, kendinizi değerli hissedersiniz. Bu anlamda evlat edinmek ya da koruyucu aile olma seçenekleri her zaman önerdiğim alternatiflerdir. Başarılarına imrendiğimiz birçok çiftin çocukları olmadığını da hatırlayın. Asıl mutluluk yanı başınızda, el ele verdiğiniz hayat arkadaşınızdadır.