Yeni doğan bebek ve banyo sonrası

Yeni doğan bebekler hayattaki ilk günlerini çok yoğun bir gelişme süreci ile geçirirler. Bu gelişmelerden bir tanesi de sindirim sistemidir. Siz bebeğinizi emzirmeye başladığınızda yaptığı emme hareketi ile tüm sindirim yoğun bir şekilde çalışmaya başlar ve gaz sorunları da ortaya çıkar.

İlk haftada çok sık yaşanmasa da takip eden haftalarda bebeğimizde gaz sancıları ve ağlama seansları başlar. Ağlama krizleri çok sıklaştığı durumlarda bebeğinize doktorunuz tarafından kolik tanısı konabilir. Her üç bebekten birinin kolik olduğunu kendinize hatırlatarak bu süreci kararlı bir şekilde atlatabilirsiniz.

Bebeğinize ılık bir banyo yaptırmak her zaman ona iyi gelecektir. Banyo yaptırırken çok aç olmamasına, gazı olduğu zaman banyo yaptırmamaya, uykusu varken ya da hemen yeni kalktığında banyo yaptırmamaya dikkat edin.

Gaz sancısı (kolik) olsun ya da olmasın beslenme sonrasında her bebeğin karşılaşabileceği bir durumdur. Henüz sindirim organları gelişmekte olan bebeğimiz hareketsiz bir şekilde yattığı ve sıvı beslendiği için oluşan gazı kendi çabası ile çıkarmakta zorlanacaktır. Bu durumda minik yeni doğan bebeğimize gaz masajı uygulayarak gazını çıkarmasına ve çok daha huzurlu bir hale gelmesine yardımcı olabiliriz.

Masaj öncesi hazırlık

Bebeğinize sevgi dolu bir masaja başlamadan önce rahat ve huzurlu olduğunuzdan emin olmalısınız. Ilık bir duş aldırabilir onu ilk önce rahatlatabilirsiniz. Annenin ruh halini bebekler çok rahat bir şekilde hissederek bundan etkilenebilirler.

Ellerinizi yıkadıktan sonra iyice kurulayın ve bebeğinizi rahatsız etmeyecek bir ısıya ulaşana dek birbirine hızlıca sürtün. Bu işlem sırasında yeni doğan bebeğinizin hassas cildine uygun bir yağ kullanıp, kullanmamak tamamen sizin inisiyatifinizde.

Gaz masajı

-Sol elinizle göbek deliğinin altından saat yönünde göbeğinin üzerine doğru ovarken, diğer elinizle tam tersi olarak göbeğin üzerinden saat yönünde göbek deliğinin altına doğru dairesel hareketlerle ovuyoruz. Bu hareket aynen ayın dünya yörüngesinde dolaşmasına benzetilir.

-Ayak bileklerinden yumuşak bir şekilde tutarak dizlerini karın bölgesine doğru götürüyor ve bebeğimizi zorlanmayacağı bir şekilde yaklaşık 5 saniye kadar orada kalmasını sağlıyoruz.

-Biraz ara veriyoruz ve daha sonra 1 ve 2. maddeleri tekrarlıyoruz. Unutmayın masaj esnasında bebeğinizle göz teması kurmanız, onunla konuşmanız ve gülümsemeniz çok önemli.

-Bebeğimizin göbek deliğinin biraz üzerine elimizi koyarak, bebeğimizle el temasımızı kesmeyecek şekilde önce sağ sonra sol elimizle kasıklarına doğru süpürme hareketi yapıyoruz. Bu hareketimizi de 5-6 defa tekrarlayabiliriz.

-En son hareket olarak da bebeğimizin göbek deliği seviyesine başparmaklarımızı yerleştiriyor ve bir kitabın yapraklarını düzeltirmiş gibi yanlara doğru elimizi sürüyoruz.

Masajı bitirdikten sonra onu kucağınıza alabilir ve “Şimdilik masaj bitti” diyebilirsiniz. Şimdiden rahat ve güzel uykular dilerim…