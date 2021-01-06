Liselere Giriş Sınavı sürecinde yarı yıl tatiline hazırlık

Pandeminin ilk günlerinden itibaren birçok alanda üzerinde durduğumuz öğrenme kayıpları konusunda en çok sıkıntıyı yaşayanlar ise ne yazık ki sınava hazırlanan ve liselerdeki büyüklerine göre daha az öz denetim sahibi olan sekizinci sınıf öğrencileri olmuştur. Bir önceki seneden süregelen online dersler, akranlarından kopmalar, ekonomik değişkenler ve ebeveynlerin daha fazla ev ortamında bulunması, kurs gibi imkanlardan yoksunluklar, uzaktan eğitim noktasında altyapısal eksiklikler, konuların birikmesi ile birlikte azalan eğitim desteği derken onlarca negatif değişken ile mücadele ederek bu yarışa hazırlanmaktalar.



Zaman giderek azalırken sürecin yönetilmesi ve su gibi geçecek olan ikinci dönem için geliştirici neler yapılabilir hep birlikte göz atalım:



1. Gün içinde kendilerini dinlemeleri için zamanlar ayırmasını sağlayın.



2. Oluşan konfor alanlarına dikkat edin.



3. Genel uyarılmışlık düzeylerinin yönetilmesi için okul rehber öğretmenlerden yardım almaktan çekinmeyin.



4. Olumlu aile iklimi için rutinler oluşturun.



5. Her şeyin akademik başarı olmadığını bu zor süreçten çıkarılan kazanımların bir hayat boyu yol arkadaşı olacağını hatırlatın.



6. Günlük soru çözme limitlerini iyi ayarlayın ve mutlaka çözülemeyen soruların çözülmesi noktasında takipte olun.



7. Ara tatilde bütün konuları tekrar etmek yerine şimdiden ufak hazırlıklar için sınıf öğretmenlerinden öğrenme kayıpları noktasında hazırlık yapmasına yardımcı olun.



İkinci dönem öğrenme kayıpları yaşayan, konu eksikleri çok olan öğrenciler için bir çığ etkisi yaparak hem duygusal, hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok büyük tahribatlar yaratmaktadır. Düşünün ki hayatlarının dönüm noktasında global düzeyde olan sıkıntıdan kaynaklı öğrenilmiş çaresizliğe kapıldıklarında daha da ağır olan lise konularına karşı ön yargı geliştirerek öğrenim hayatlarına devam edecekler ve bu özgüven eksiklikleri ile üniversite hayatlarına yön verecekler. Bu sürecin ömürleri boyunca devam edecek olması ise ileride ebeveyn olduklarında çocuklarına aynı durumu aktarmalarına sebep olabileceğini aklımızdan çıkarmamamız, geleceğimiz için en sağlıklı düşünme biçimi olabilir.