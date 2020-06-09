Yaza daha fit girmek için 7 ipucu

1)Yaz beslenmesinde dikkat edilecek en önemli kısım, vücudun sıvı dengesini korumaktır. Sıcak havalarla birlikte terleme ile sıvı kaybedilir. Bu kaybedilen sıvıyı yerine koyarak vücudu dehidrasyondan yani susuz kalmasından önlemiş olursunuz. Su, kan dolaşımının düzenlenmesini sağlar ve vücutta ödem oluşmasını önler. Gün içinde susuzluk hissi olmasa bile su içmeye özen gösterilmelidir. Günlük içmeniz gereken su miktarını kilonuz x 35ml. hesabı yaparak bulabilirsiniz.



2) Yaz dönemi bol kalorili, ağır, yağlı kızartılmış, hamurlu yemekleri tercih etmemek gerekir. Vücudun ihtiyacı olan proteini daha çok süt ürünleri ve baklagillerden almaya çalışın. Yazın rengarenk sebze ve meyvelerine beslenmenizde yer vermek ihtiyacınız olan vitamin ve minerali karşılamada oldukça önemlidir. Kan şekerini hızla yükselten ve hızlı düşüren basit karbonhidratlı besinler (şeker ve şekerli gıdalar) yerine tahıllı ekmek, bulgur gibi lifli kompleks karbonhidratları tercih etmeye özen gösterin. Kurubaklagiller diyet lifi oranı yüksek, uzun süre tok tutan, kan şekerini dengede tutan, glisemik indeksi düşük bir besindir. Haftada mutlaka en az 1-2 kez kurubaklagil tüketmeye özen gösterin. Bakliyatlı salatalar bu dönemin en kurtarıcılarındandır.

3) Yaz meyvelerine gelince, hepsi aslında bizim için çok önemli ve farklı işlevleri olan meyvelerdir. Her gün en az 2-3 porsiyon farklı meyve tüketmeliyiz ki farklı vitamin mineral alalım. Bizim için önemli olan porsiyonudur, 1 porsiyon taze meyve pratik olarak yumruğunuz kadar kuru meyve ise elinizi sıktığınızda avucunuzun içi kadardır. Yaz meyveleri zengin antioksidan kapasitesine sahip olduğu için çok değerlidir.

4) Yemekten sonra beyin tokluk sinyali geç gittiği için mutlaka yemeklerinizi yavaş yiyin. Lokmalarınızın arasında 20 saniye kadar bekleyin. Kaşığı veya çatalı masaya bırakıp tekrar alana kadar geçen süre bile yavaş yemeniz için yeterlidir.

5) Sebze ve kurubaklagil yemeklerinizi daha az yağ ile pişirin. 1 kg yemeğe 2 çorba kaşığı sıvı yağ yeterlidir.

6) Günlük 2-3 fincan kahve tüketimi yeterlidir. Ekstra krema, şurup ve eklenti şekerden uzak durun. Süt tozu yerine sütü tercih edin.

7) Yaşamınızda fiziksel aktiviyete daha çok yer verin. Haftada 3 gün yapacağınız yürüyüş, yüzme, egzersiz metabolizmanızı hızlandırır, kendinizi daha dinç hissetmenize yardımcı olur.