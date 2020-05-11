Yaşlanma karşıtı antioksidan besinlere sofranızda yer açın

Antioksidanlar, anormal hücre çoğalmalarını engelleyip oksidasyondan dolayı zarar gören hücreleri korurlar. Serbest radikallerin vücuttaki artışı ise gastrointestinal hastalıklardan infertilite yani kısırlığa, kardiyovasküler hastalıklardan solunum ve boşaltım sisteminde bozukluklara kadar birçok rahatsızlığa karşı yatkınlığı arttırabilir.

Doğal antioksidanlar, organizma tarafından sentezlenen ya da dışarıdan besinlerle alınan yapılardır. Fakat organizmanın doğal antioksidan üretimi yaş ilerledikçe azalır. Bu açığın kapatılabilmesi için bitkisel antioksidan kaynakları iyi birer alternatiftir. Bitkisel antioksidanların en önemli kaynakları meyve ve sebzelerdir.

Dışarıdan besinlerle veya besin destek ürünleri ile alınan en etkili antioksidanlar;