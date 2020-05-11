Yaşlanma karşıtı antioksidan besinlere sofranızda yer açın
Antioksidanlar vücuttaki serbest radikalleri temizleyebilen ve hücre hasarını engelleyebilen maddelerdir. Vücuttaki savunma sisteminin etkisini arttırarak hastalık riskini azaltırlar. Hücre metabolizmasının toksik ürünü olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek sadece yaşlanmayı değil genel sağlığı da koruyucu etki gösterirler.
Antioksidanlar, anormal hücre çoğalmalarını engelleyip oksidasyondan dolayı zarar gören hücreleri korurlar. Serbest radikallerin vücuttaki artışı ise gastrointestinal hastalıklardan infertilite yani kısırlığa, kardiyovasküler hastalıklardan solunum ve boşaltım sisteminde bozukluklara kadar birçok rahatsızlığa karşı yatkınlığı arttırabilir.
Doğal antioksidanlar, organizma tarafından sentezlenen ya da dışarıdan besinlerle alınan yapılardır. Fakat organizmanın doğal antioksidan üretimi yaş ilerledikçe azalır. Bu açığın kapatılabilmesi için bitkisel antioksidan kaynakları iyi birer alternatiftir. Bitkisel antioksidanların en önemli kaynakları meyve ve sebzelerdir.
Dışarıdan besinlerle veya besin destek ürünleri ile alınan en etkili antioksidanlar;
- α-Tokoferol (Vitamin E); ayçiçeği, mısırözü, soya ve pamuk yağı gibi bitkisel yağlar. Yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem), susam. Yeşil yapraklı sebzeler, tahıl taneleri, kuru baklagiller
- β-karoten (Vitamin A); Domates, havuç, kayısı, portakal, brokoli, ıspanak, şeftali, lahana, sarı ve kırmızı renkli sebze ve meyveler, karaciğer, balık, süt, yumurta
- Askorbik asit (Vitamin C); Maydanoz, yeşil biber, turunçgiller, brokoli ve benzeri sebzeler, asma yaprağı, çilek, kızılcık, kuşburnu, kiraz
- Folik asit (Vitamin B9); karaciğer, balık, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, domates, ıspanak, ceviz içi ve portakal
- Polifenolik antioksidanlar; Soğan, pırasa, brokoli, lahana, ıspanak, patates, çilek, elma, erik, siyah üzüm, vişne, turunçgiller, yeşil çay
- Selenyum; deniz ürünleri, etler, tahıllar, brokoli, lahana, kereviz, soğan, sarımsak, turp, mantar ve yumurta dışarıdan alınan vitamin kaynaklı antioksidanlardır.