Yağmur deneyi

Bu minik araştırmacıların merak duygularını ve öğrenme isteklerini ilerleyen yıllarda da sürdürmelerini sağlamak için onlarla birlikte basit deneyler yaparak bilim, fen ve doğa etkinliklerine ilgilerini çekmek gerekir. Böylece deney yapmak çocukların hem küçük yaşlardaki hem de ilerleyen yıllardaki gelişimi desteklenir. Nasıl mı?

Deneyler sayesinde;

Sorgulayan bireyler yetişir.

Bilimi severler.

Bilime katkıda bulunabileceklerini fark ederler.

Akademik hayatta başarılı olurlar.

Sosyal becerileri gelişir.

Ömer şuan 26 aylık, deneylerin tam amacını anlayamasa da her hafta mutlaka bu tarz etkinlikler ile ona bilimi aşılamaya çalışıyorum. Geçen gün yaptığım deney çok ilgisini çekti ve çok uzun süre ilgi ile katıldı.

Malzemeler

Kavanoz

Tıraş köpüğü

Mavi boya

Damlalık

Sunum

Çocuğa; “Sence gökyüzünden yağmur damlaları nasıl düşer, bulutlar ve güneş damlacıklara yardım eder mi?” diye sorular yöneltin.

Çocuktan cevapları dinleyerek, soru sormasını sağlayın.

Çocuğa açıklama yapın: Yağmurun ilk belirtisi bulutlardır, güneş yeryüzünü ısıtınca denizlerdeki ve topraktaki sular yoğunlaşarak yani ısınarak tekrar gökyüzüne çıkarlar. Buharlaşan su damlalarını bulutlar tutar, su damlaları çoğaldıkça artık bulutların içine sığamazlar ve kendilerini yağmur damlaları şeklinde tekrar yeryüzüne bırakırlar, böylece yağmur yağmış olur. Yağmurdan yeryüzünde yaşayan bütün canlılar faydalanır.

Tıraş köpüğünün bulut olduğu ve mavi renk parmak boyasının ise yağmur damlaları olduğunu belirtin.

Yarısına kadar su bolu kaba tıraş köpüğü sıkın.

Damlalık ile parmak boyasından alın ve köpüğün üzerine dökün, suyun içinde yağmur damlasının nasıl yeryüzüne düştüğünü izleyin.

Etkinlikten sonra çocuğunuza “Sen bir yağmur damlası olsan nereye düşmek isterdin, Dünyadaki hangi canlıya yardım etmek isterdin?" sorusunu da yöneltebilirsiniz.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.